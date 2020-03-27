Головна Новини
27 березня • оновлено в 21:41
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок: OBOZREVATEL дізнався про порядок денний

378
Читати матеріал російською

Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 27 березня. На ньому буде розглянута низка питань, зокрема щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу і ринку землі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. У першому випадку це можна зробити швидше, але вище ризик для нардепів заразитися. Другий варіант менш ризикований, але організовувати його довше.

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок: OBOZREVATEL дізнався про порядок денний

day.kyiv.ua

На засіданні будуть розглянуті наступні питання:

  • процесингу карток для "Укрпошти",

  • можливості лікарям застосовувати експериментальні методики при лікуванні коронавірусу,

  • відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами і продовольством.

  • законопроекти про ринок землі та неповерненні банків ексвласникам,

  • питання кадрового призначення.

  • можливість проведення засідань комітетів ВР у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій,

  • Можливість проведення віддалених засідань парламенту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верховна Рада проведе позачергове засідання, швидше за все, в неділю, 29 березня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги