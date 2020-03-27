Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок: OBOZREVATEL дізнався про порядок денний

Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 27 березня. На ньому буде розглянута низка питань, зокрема щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу і ринку землі.
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Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. У першому випадку це можна зробити швидше, але вище ризик для нардепів заразитися. Другий варіант менш ризикований, але організовувати його довше.
day.kyiv.ua
На засіданні будуть розглянуті наступні питання:
процесингу карток для "Укрпошти",
можливості лікарям застосовувати експериментальні методики при лікуванні коронавірусу,
відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами і продовольством.
законопроекти про ринок землі та неповерненні банків ексвласникам,
питання кадрового призначення.
можливість проведення засідань комітетів ВР у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій,
Можливість проведення віддалених засідань парламенту.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верховна Рада проведе позачергове засідання, швидше за все, в неділю, 29 березня.
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