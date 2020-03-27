Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок: OBOZREVATEL дізнався про порядок денний

Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 27 березня. На ньому буде розглянута низка питань, зокрема щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу і ринку землі.

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Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. У першому випадку це можна зробити швидше, але вище ризик для нардепів заразитися. Другий варіант менш ризикований, але організовувати його довше.

day.kyiv.ua

На засіданні будуть розглянуті наступні питання:

процесингу карток для "Укрпошти",

можливості лікарям застосовувати експериментальні методики при лікуванні коронавірусу,

відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами і продовольством.

законопроекти про ринок землі та неповерненні банків ексвласникам,

питання кадрового призначення.

можливість проведення засідань комітетів ВР у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій,

Можливість проведення віддалених засідань парламенту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верховна Рада проведе позачергове засідання, швидше за все, в неділю, 29 березня.

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