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24 березня • оновлено в 23:12
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Позачергове засідання Верховної Ради перенесли

3.1т
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Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, яке мало відбутися 26 березня, скасували.

Як повідомили "Стране" народні депутати, засідання перенесли на суботу, 28 березня.

Нардепи бояться коронавірусу: екстрене засідання Ради перенесли

glavcom.ua

"У четвер позачергового засідання не буде. У суботу буде позачергове пленарне засідання", – сказано в розсилці, яка прийшла нардепам.

Також наголошується, що в п'ятницю, 27 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу".

У свою чергу колишній нардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко уточнив, що нардепи бояться приходити в парламенті через коронавірусу. Тому було вирішено перенести засідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергове засідання Верховної Ради було призначено на четвер, 26 березня.

На ньому планувалося розглянути питання про введення надзвичайного стану в країні і пакет економічних законів через коронавірус.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фракция "Рабы Уpoда" в который раз продемонстрировала свою никчемность! Ваш выбор - стадо73!
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