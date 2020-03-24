Нардепи бояться коронавірусу: екстрене засідання Ради перенесли

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, яке мало відбутися 26 березня, скасували.

Як повідомили "Стране" народні депутати, засідання перенесли на суботу, 28 березня.

glavcom.ua

"У четвер позачергового засідання не буде. У суботу буде позачергове пленарне засідання", – сказано в розсилці, яка прийшла нардепам.

Також наголошується, що в п'ятницю, 27 березня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу".

У свою чергу колишній нардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко уточнив, що нардепи бояться приходити в парламенті через коронавірусу. Тому було вирішено перенести засідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергове засідання Верховної Ради було призначено на четвер, 26 березня.

На ньому планувалося розглянути питання про введення надзвичайного стану в країні і пакет економічних законів через коронавірус.

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