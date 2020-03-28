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28 березня • оновлено в 17:19
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Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: названі точна дата та час

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Позачергове засідання Верховної Ради України, на якому розглянуть, зокрема, питання боротьби з поширенням коронавірусу та ринку землі, призначене на 14:00 понеділка, 27 березня.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Нагадаємо, розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче запропонувати депутатам працювати дистанційно.

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Верховна Рада

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Народні депутати повинні прийняти рішення щодо таких питань:

  • процесингу карток для "Укрпошти";

  • можливості лікарям застосовувати експериментальні методики при лікуванні коронавірусу;

  • відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами і продовольством;

  • законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;

  • питання кадрового призначення;

  • можливість проведення засідань комітетів ВР у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;

  • можливість проведення віддалених засідань парламенту.

Раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Василь Мокан в ефірі ObozTV розповів про порядок позачергового засідання парламенту.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика
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