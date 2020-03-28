Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: названі точна дата та час

Позачергове засідання Верховної Ради України, на якому розглянуть, зокрема, питання боротьби з поширенням коронавірусу та ринку землі, призначене на 14:00 понеділка, 27 березня.
Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Нагадаємо, розглядається два варіанти проведення засідання – в сесійній залі або у дворі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче запропонувати депутатам працювати дистанційно.
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Верховна Рада
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Народні депутати повинні прийняти рішення щодо таких питань:
процесингу карток для "Укрпошти";
можливості лікарям застосовувати експериментальні методики при лікуванні коронавірусу;
відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами і продовольством;
законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам;
питання кадрового призначення;
можливість проведення засідань комітетів ВР у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій;
можливість проведення віддалених засідань парламенту.
Раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Василь Мокан в ефірі ObozTV розповів про порядок позачергового засідання парламенту.
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