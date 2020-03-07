Звідки взялися "соросята": знайшовся "російський слід"

Поширення в ЗМІ зневажливого слова "соросята" є частиною масованої інформаційної атаки, профінансованої Росією.

Таку версію висловила народна депутатка VIII скликання від партії "Самопоміч", перша жінка віце-спікерка ВРУ Оксана Сироїд в ефірі ObozTV. На її думку, Росія намагається знецінити Революцію Гідності та всіх людей, які прийшли в українську політику після 2014 року.

"Я вважаю, що зараз йде масована російська, чи профінансована Росією, кампанія. По-перше, вона спрямована на знецінення Революції Гідності. Мовляв, "наші люди вбивали самі себе, а "Беркут" всіх захищав" – ось це з російського наративу" , – наголосила Сироїд.

"По-друге, це посил, що "не все так однозначно з АТО", "стріляли обидві сторони", "Донбас територія горя", що "Росії там немає, а йде громадянська війна", – нагадала вона.

"І по-третє – знецінення людей, які прийшли в українську політику після Революції Гідності на хвилі протистояння з Росією... І фактично всіх цих людей стосується ця назва "соросята", – уточнила екснардепка.

Сироїд зазначила, що "соросятам" часто протиставляють досвідчених промосковських політиків.

Коротка довідка:

Чому саме "соросята"? Термін було придумано як відсилання до прізвища американського мільярдера Джорджа Сороса. Він є одним з найвпливовіших людей в світі через фінансову підтримку Демократичної партії США, а також різних фондів ( "Відродження", "Відкрите суспільство" та інші).

Джордж Сорос forward.com

Як писав OBOZREVATEL, в команді президента України Володимира Зеленського триває кадрова війна. У кулуарах Верховної Ради її називають битвою двох груп – "зелених" і "соросят".

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