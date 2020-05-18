Український художник, блогер і телеведучий Сергій Поярков жорстко відреагував на антисемітський скандал, який спалахнув у студії телеканалу NewsOne.

У своєму блозі він показав фрагмент, в якому одіозний політексперт Вадим Карасьов заявив, що на боці Адольфа Гітлера нібито воювали цілі єврейські дивізії СС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пояркова обурили як брехливі висловлювання Карасьова, так і той факт, що його підтримав ведучий NewsOne. Зокрема, той заявив, що озвучені гостем програми фейки – це загальновизнаний історичний факт.

"Я хочу звернутися до керівництва каналу. Це офіційна позиція вашого каналу? Ваш канал підтримує думку про те, що нібито існували єврейські дивізії СС? Після того, як ваш ведучий активно виступив на боці Карасьова, ваша реакція, чорт забирай, обов'язкова!" – обурився Поярков.

Сергій Поярков Скріншот відео

Крім того, він зажадав належної реакції від фракції ОПЗЖ, представники якої також були присутні у студії під час інциденту.

"Я, звісно, хочу офіційну реакцію ОПЗЖ. Як вам взагалі думка про існування єврейських дивізій СС? Що ви будете робити, якщо "группенфюрер" Карасьов надішле вам іменне запрошення вступити в його особисту єврейську дивізію СС? Припустимо, у званні "группенфюрерів". Як ви на це відреагуєте?" – звернувся до ОПЗЖ художник.

"Дуже я хотів би ще дізнатися думку президента. Пане президенте Зеленський, я хочу звернутися до вас: ваша реакція на це? За жодного іншого президента України такої махрової ксенофобії та антисемітизму ніхто собі не дозволяв. Ваше мовчання – це пряма підтримка злісного демаршу антисемітизму", – додав він, вимагаючи втручання в ситуацію і від глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Поярков говорив, що вважає 9 травня "святом радянського ідіотизму". Адже два роки СРСР був союзником Гітлера і разом з ним громив вільну Європу.

Також він зазначав, що за результатами Другої світової війни головними переможцями можна вважати не радянську армію, а УПА: її мета, незалежна Україна, в результаті втілилася в реальність.

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