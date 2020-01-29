Головна Новини
29 січня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Поярков погрожував Зеленському: суд виніс рішення

5.7т
Читати матеріал російською

У середу, 29 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав ведучому і художнику Сергію Пояркову запобіжний захід у вигляді звільнення під особисте зобов'язання.

Суд постановив, що Поярков зобов'язаний сам з'являтися на допити прокурорів.

Нагадаємо, що Пояркова звинувачують у "погрозі вбивством" президенту України Володимиру Зеленському. Як повідомив у Facebook політолог Андрій Смолій, Поярков 27 січня з'явився на допит в СБУ, де його звинуватили за ч. 1 ст. 346 ККУ "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Поярков і Зеленський

Поярков і Зеленський

Смолій зазначив, що кримінальне провадження почали через особистий відеоблог Пояркова.

Волонтер Мирослав Гай у Facebook написав, що "СБУ і прокуратура перетворили суд на цирк, дискредитували президента і завдали іміджевих втрат Україні".

"У чому суть обвинувачення... Поярков, голосом Ляшка, у своєму блозі сказав, що коли Зеленський здасть Україну, народ "знайде його п'яту точку і розірве на шматки". І вся ця дурість зачитувалася прокурором, а потім захистом під купу камер і стрімів. Формулювання "П'ята точка Зеленського" лунало разів десять. СБУ і прокуратура принижують президента й Україну. Про суд я вже не кажу", – зазначив він.

Поярков на суді

Поярков на суді

Прямий

Додамо, особисте зобов'язання передбачає, що Поярков зобов'язаний з'являтися за викликом, зокрема, для проведення процесуальних дій. Він не повинен залишати місто, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Про зміну місця проживання зобов'язаний повідомити правоохоронців.

Поярков на суді

Поярков на суді

Facebook Мирослав Гай

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв ведучого і художника Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Сергій Поярков Володимир Зеленський Мирослав Гай
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
134
51
Смішно
16
Цікаво
18
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
не любит бубочка правду. привык к холуям из 25 квартала
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Не посадят.У них демократия
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Иваськевич Анатолии
Иваськевич Анатолии
Я не зрозумів за що судять?За погрозу порвати чи за користування цією самою точкою без дозволу?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги