Поярков погрожував Зеленському: суд виніс рішення

У середу, 29 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав ведучому і художнику Сергію Пояркову запобіжний захід у вигляді звільнення під особисте зобов'язання.

Суд постановив, що Поярков зобов'язаний сам з'являтися на допити прокурорів.

Нагадаємо, що Пояркова звинувачують у "погрозі вбивством" президенту України Володимиру Зеленському. Як повідомив у Facebook політолог Андрій Смолій, Поярков 27 січня з'явився на допит в СБУ, де його звинуватили за ч. 1 ст. 346 ККУ "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Поярков і Зеленський

Смолій зазначив, що кримінальне провадження почали через особистий відеоблог Пояркова.

Волонтер Мирослав Гай у Facebook написав, що "СБУ і прокуратура перетворили суд на цирк, дискредитували президента і завдали іміджевих втрат Україні".

"У чому суть обвинувачення... Поярков, голосом Ляшка, у своєму блозі сказав, що коли Зеленський здасть Україну, народ "знайде його п'яту точку і розірве на шматки". І вся ця дурість зачитувалася прокурором, а потім захистом під купу камер і стрімів. Формулювання "П'ята точка Зеленського" лунало разів десять. СБУ і прокуратура принижують президента й Україну. Про суд я вже не кажу", – зазначив він.

Поярков на суді Прямий

Додамо, особисте зобов'язання передбачає, що Поярков зобов'язаний з'являтися за викликом, зокрема, для проведення процесуальних дій. Він не повинен залишати місто, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Про зміну місця проживання зобов'язаний повідомити правоохоронців.

Поярков на суді Facebook Мирослав Гай

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв ведучого і художника Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

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