Пов'язано з ПриватБанком: Порошенко натякнув, хто мститься Гонтаревій

До підпалу будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої можуть бути причетні зацікавлені особи у справі ПриватБанку.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Важко уявити ті міжнародні наслідки для України, які потягне за собою цей злочин. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. Нам точно це не потрібно зараз, перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, яка має затвердити нову програму для України", – зазначив Порошенко.

Валерія Гонтарева

За його словами, новообрана влада має не допустити повернення бандитизму 90-х років.

"За останні 5 років ми довели, що країна здатна жити в демократичній обстановці. Прагну, щоб злочинці, замовники і організатори злочинів проти пані Гонтаревої, були встановлені. Інакше атмосфера безкарності буде сприяти продовженню цього хаосу", – відзначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!