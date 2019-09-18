Пов'язано з ПриватБанком: Порошенко натякнув, хто мститься Гонтаревій

До підпалу будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої можуть бути причетні зацікавлені особи у справі ПриватБанку.
Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).
"Важко уявити ті міжнародні наслідки для України, які потягне за собою цей злочин. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. Нам точно це не потрібно зараз, перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, яка має затвердити нову програму для України", – зазначив Порошенко.
Валерія Гонтарева
За його словами, новообрана влада має не допустити повернення бандитизму 90-х років.
"За останні 5 років ми довели, що країна здатна жити в демократичній обстановці. Прагну, щоб злочинці, замовники і організатори злочинів проти пані Гонтаревої, були встановлені. Інакше атмосфера безкарності буде сприяти продовженню цього хаосу", – відзначив Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вночі 17 вересня у селищі Гореничі під Києвом невідомі спалили будинок ексглави НБУ Валерії Гонаревої.
Національна поліція розглядає єдину версію пожежі у будинку Гонтаревої під Києвом – умисний підпал.
На місці пожежі знайшли ракети.
У мережі також опублікували відео палаючого будинку Гонтаревої.
Просторий житловий будинок площею 316 квадратних метрів у Гореничах під Києвом зареєстрований на чоловіка ексглави НБУ Олега Гонтарева.
Валерія Гонтарева вважає, що головний підозрюваний у підпалі її будинку – мільярдер Ігор Коломойський.
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