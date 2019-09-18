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18 вересня • оновлено в 14:57
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Пов'язано з ПриватБанком: Порошенко натякнув, хто мститься Гонтаревій

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До підпалу будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої можуть бути причетні зацікавлені особи у справі ПриватБанку.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Важко уявити ті міжнародні наслідки для України, які потягне за собою цей злочин. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. Нам точно це не потрібно зараз, перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, яка має затвердити нову програму для України", – зазначив Порошенко.

Валерія Гонтарева

Валерія Гонтарева

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За його словами, новообрана влада має не допустити повернення бандитизму 90-х років.

"За останні 5 років ми довели, що країна здатна жити в демократичній обстановці. Прагну, щоб злочинці, замовники і організатори злочинів проти пані Гонтаревої, були встановлені. Інакше атмосфера безкарності буде сприяти продовженню цього хаосу", – відзначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Петро Порошенко Валерія Гонтарева
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руденко евгений
руденко евгений
пороху бы своими делами заняться, хотя это как раз его дело и серьёзное...
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Говорова Елена
Говорова Елена
А по Привату это не месть, это замыливание мозгов. Уж кому больше всех надо отвлечь внимание?!?! Ещё когда отжимали банк я тут писала про эту ситуацию. И оказалась права. А всякие "колорадосы" на меня наехали, мол не патриотка и т.д. Остановитесь, не надо так продаваться преступной власти......
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Говорова Елена
Говорова Елена
Уж столько бандитизма как при барыге ни в какие 90-е и не снилось. Полностью страну развалил, народ перессорил. А теперь советы даёт, пора замолчать и тикать пока не взяли за кое-что.....
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