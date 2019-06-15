Пов'язаний зі справою Гандзюк? Спливли скандальні факти про ставленика Зеленського на Херсонщині

Колишній заступник голови Міноборони і ймовірний наступний глава ОДА Херсонщини Юрій Гусєв пов'язаний з підозрюваними у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Гусєв очолює ГО "Земляцтво Херсонщини", до складу якої входять ймовірний замовник вбивства Владислав Мангер, написала на своїй сторінці в Facebook журналістка Ольга Худецька.

Також в організацію входить ексглава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і його заступник Євген Ріщук, який вважається можливим замовником і підозрювався в участі в схемі "розпилу" лісу, що і розслідувала активістка.

Журналістка підкреслила, що за її даними, команда Зеленського збирається призначити на пост глави ОДА саме Гусєва.

Юрій Гусєв lb.ua

"За 4 дні до смерті Каті Мангера нагородили. За поданням Гусєва", – уточнила також Худецька.

Як писав OBOZREVATEL, 12 червня ексзаступник міністра оборони Юрій Гусєв, якого запідозрили в корупційних схемах, відмовився від участі в дострокових виборах в Верховну Раду від президентської партії "Слуга народу".

Кандидат був на 41 місці в передвиборних списках політсили і міг стати новим главою Міноборони.

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