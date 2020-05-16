Пов'язаний зі "слугами народу" канал заявив, що Саакашвілі заразився коронавірусом: з'явилася відповідь

У пресслужбі керівника Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїла Саакашвілі спростували інформацію про те, що він нібито заразився коронавірусом.

Про це написала прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж на своїй сторінці у Facebook. "Саакашвілі здоровий! Відпочинку не буде", – підкреслила вона.

Відзначимо, що інформація про те, що Саакашвілі підхопив COVID-19 з'явилася у Telegram-каналі "Темный рыцарь", який публікує компромати на чиновників і подробиці про скандали з депутатами від президентської партії "Слуга народу". Хто "зливає" інформацію, достовірно невідомо.

За однією з версій, інформацію публікує народний депутат президентської фракції у Верховній Раді. Про це розповів глава фракції СН Давид Арахамія, зазначивши, що знає ім'я цього політика, але називати не буде.

Народний депутат Ганна Скороход, яка була виключена з фракції СН, припустила, що канал можуть вести відразу кілька народних депутатів з президентської фракції.

При цьому, за інформацією ЗМІ, "Темный рыцарь" може належати відомому олігарху. Серед його ймовірних авторів також називають депутатів Олександра Дубинського і Максима Бужанського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів коронавірусом COVID-19 і перебуває в лікарні.