"Пов'язана з болем!" У Зеленського пояснили жарт про порноактрису та Україну

Жарт кандидата в президенти Володимира Зеленського про Україну, як про порноактрису, є всього лише невдалим, але все ж жартом.

Про це повідомила радник Зеленського з правових питань Ірина Венедиктова, передає "Громадське". Вона зазначила, що дана жарт пов'язаний в першу чергу з заробітчанами.

"Я спеціально переглянула цей сюжет, який був у Юрмалі… Там ідеться не про жінку легкої поведінки, там було про порноактрису… Я вважаю, що це абсолютно невдалий жарт, але давайте залишимось на тому, що це був жарт. І з чим він пов’язаний? Він пов’язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України", – розповіла вона.

Нагадаємо, виступаючи в Латвії в 2016 році, Зеленський зі сцени порівняв Україну з порноактрисою з німецького кіно для дорослих: "Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні. Згідно з остаточними даними, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко - 15,95%.

В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня 2019 року.

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