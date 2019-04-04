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"Пов'язана з болем!" У Зеленського пояснили жарт про порноактрису та Україну

3.7тЧитати матеріал російською

Жарт кандидата в президенти Володимира Зеленського про Україну, як про порноактрису, є всього лише невдалим, але все ж жартом.

Про це повідомила радник Зеленського з правових питань Ірина Венедиктова, передає "Громадське". Вона зазначила, що дана жарт пов'язаний в першу чергу з заробітчанами.

"Я спеціально переглянула цей сюжет, який був у Юрмалі… Там ідеться не про жінку легкої поведінки, там було про порноактрису… Я вважаю, що це абсолютно невдалий жарт, але давайте залишимось на тому, що це був жарт. І з чим він пов’язаний? Він пов’язаний з болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України", – розповіла вона.

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Нагадаємо, виступаючи в Латвії в 2016 році, Зеленський зі сцени порівняв Україну з порноактрисою з німецького кіно для дорослих: "Вона готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Начались оправдания.Не так поняли,не то имели ввиду.Мы все хорошо поняли.Я тоже езжу по всему миру и не скрываю откуда я.И ко мне очень хорошо относятся везде.А к зеле плохо относятся ? Надо же.Может хорошо вести надо себя и к тебе будут хорошо относиться...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Намекаете, что ему больно сделать надо, чтобы признался, что поход в президенты в его исполнении неудачная шутка?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не тильки примет,а еще щиро подякует
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