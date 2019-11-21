У вівторок Верховний суд України визнав законними дії суб’єктів владних повноважень щодо реадмісії Міхеіла Саакашвілі до Республіки Польща. Простими словами, ВС підтвердив, що видворення Саакашвілі було законним. "Міхо" в свою чергу пообіцяв дійти до Страсбурга.

Варто нагадати, що екс-президент Грузії майже півтора року був головою Одеської облдержадміністрації. Влітку 2017 року тодішній Президент України позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США. Підставою цьому офіційно назвали п.2 ст.19 Закону "Про громадянство", а саме - на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті. У документах, які заповнював екс-очільник Одеської ОДА було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами. Втім, вже тоді на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований.

У вересні 2017 го Міхеіл Ніколозович гучно, із бійками та штурханиною перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників. Вже за кілька днів Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Кілька місяців потому Саакашвілі затримали у столиці та доставили в "Бориспіль", після чого відправили його літаком до Польщі. Тоді у МВС України пояснили, що згідно вже прийнятих судових рішень, Міхеіл Ніколозович перебував на території України незаконно. Отже з точки зору дотримання всіх юридичних формальностей, "його повернули в країну, звідки прибув". Далі до 2021 року Саакашвілі не повинні були впускати в Україну. Втім, вже у травні Володимир Зеленський повернув Саакашвілі український паспорт, а отже – і громадянство. В Держприкордонслужбі зазначили, що не матимуть підстав для того, аби не впускати громадянина України на територію держави.

І "Міхо" повернувся. І пообіцяв "помститися". Він просив визнати незаконними дії Держприкордонслужби, Міграційної служби та МВС. Навіть подав заяву до Головної військової прокуратури стосовно викрадення і насильницьких дій відносно нього та незаконного переміщення через державний кордон України до Польщі.

Втім, чи то попри страх опинитися у центрі гучного скандалу, чи то попри "вказівки зверху", Міхеїлу Ніколозовичу відмовляли мало не у всіх інстанціях, тож політик звернувся до Верховного суду. Однак, і тут його спіткала невдача - Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу у справі за позовом до ДПСУ, ДМСУ і МВС стосовно визнання незаконними та скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача до Республіки Польща. "Постанова вступає в законну силу з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає", - повідомили у Верховному суді.

Після винесення ВС рішення, Міхеіл Ніколозович у Фейсбуці пообіцяв оскаржити рішення у Страсбурзі, назвавши рішення Верховного суду беззаконням. "Ці судді, також як велика частина бюрократії - оплот старої системи, яка противиться розвитку і успіху України і поліпшення життя її народу. Я зроблю все, щоб допомогти команді президента і народу України зламати цей опір і подолати саботаж, який буде все більш очевидним по ходу просування реформ", - написав Саакашвілі.

Чим закінчиться справа – чи то повторним позбавленням громадянства України, чи повторною примусовою "мандрівкою" у супроводі ДМС та прикордонників поза межі України – наразі прогнозувати важко. По факту, громадянство Саакашвілі ще не забрали. Тож, відповідно, він є вільним громадянином України. Поки що.

Сам же "Міхо" раніше повідомляв, що планує повертатися на батьківщину, у Грузію, де незабаром мають бути парламентські вибори.

Як повідомив в одному із інтерв’ю Генпрокурор України Руслан Рябошапка, він (себто генпрокурор) 100% не певен, що відносно Саакашвілі існує кримінальна справа, сказавши, що цю інформацію варто уточнити.

Наразі ж повного рішення Верховного суду у вільному доступі нема, його обіцяють викласти до Єдиного державного реєстру судових рішень упродовж кількох днів. Тож після публікації рішення можна буде робити перші висновки та прогнози.

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