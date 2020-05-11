"Повторив би долю Каддафі": Поклонська розповіла про майбутнє Януковича в Україні

Антон Малиновський Політика 19:16, 11.05.2020

Екс-"прокурор" анексованого Криму і нелегітимний депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що побіжний екс-президент України Віктор Януковч повторив би долю Муаммара Каддафі.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном на його YouTube. Відповідаючи на питання, чи зрадив Янукович Україну, вона заявила, що його скинули нібито незаконно, а якби він залишився, то повторив би долю екс-лідера Лівії Каддафі, якого вбили в 2011 році.

"Янукович – незаконно повалений президент. Якби він залишився, його б доля, напевно була б такою, як у Каддафі", – заявила Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська запанікувала через заяви президента України Володимира Зеленського про намір провести вибори на території включеного Криму.

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