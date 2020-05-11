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11 травня • оновлено в 19:51
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"Повторив би долю Каддафі": Поклонська розповіла про майбутнє Януковича в Україні

1.8т
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Екс-"прокурор" анексованого Криму і нелегітимний депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що побіжний екс-президент України Віктор Януковч повторив би долю Муаммара Каддафі.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном на його YouTube. Відповідаючи на питання, чи зрадив Янукович Україну, вона заявила, що його скинули нібито незаконно, а якби він залишився, то повторив би долю екс-лідера Лівії Каддафі, якого вбили в 2011 році.

"Янукович – незаконно повалений президент. Якби він залишився, його б доля, напевно була б такою, як у Каддафі", – заявила Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська запанікувала через заяви президента України Володимира Зеленського про намір провести вибори на території включеного Криму.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особи
Дмитро Гордон Наталя Поклонська
Місце
Україна
Теги
Крим Росія - країна-агресор
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
За госпереворот должны ответить по всей строгости законов и Конституции.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а где Поклонская не права? шановни, ваши комментарии... только толковые, аргументированные и по-сути... если сможете...
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