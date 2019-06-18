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"Поводяться як із їжею": Портников попередив Зеленського про хижацтво Кремля

1.8тЧитати матеріал російською

Завершення війни на Донбасі може бути не таким швидким і простим, як про це думає президент України Володимир Зеленський.

У своєму інтерв'ю виданню Bild він зазначив, що "всі війни закінчуються" і що він робитиме для цього все можливе. Однак досвід сучасного світу доводить, що далеко не всі конфлікти можна розв'язати, наголосив у своїй колонці для "Еспрессо" журналіст Віталій Портников.

Як приклад він навів ситуацію на Близькому Сході, яка триває з 1940-х років, змінюючи свої формати, а також протистояння в Абхазії, Південній Осетії та Нагірному Карабаху.

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"З Донбасом ситуація набагато складніша, і я б сказав, ще гірша. Росія своєї участі у конфлікті не визнає, продовжує доводити, що криза — внутрішня справа України. Володимир Зеленський прагне переговорів із Москвою. А Путін хоче, щоб Зеленський говорив із "сепаратистами", тобто із керівниками маріонеткових адміністрацій", — висловив свою точку зору Портников.

На його думку, в нинішньому вигляді війна на Донбасі може тривати до нескінченності, оскільки у Москві зрозуміли, що це — важіль впливу на українську владу.

"За допомогою війни можна змінювати президентів і розклад сил у парламенті. Москва поводиться з Україною як із їжею, яку треба довести до готовності", — зазначив Портников.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

news.liga.net

Журналіст нагадав слова президента України про те, що "не може чекати п'ять років, бо українці гинуть щодня" і якщо Мінський процес не спрацює, то він готовий до "будь-якого іншого шляху переговорів, у "нормандському" чи іншому форматі".

"Але справа не у форматі. Справа у Росії", — підсумував Портников.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський в інтерв'ю розповів, про що б спілкувався із Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Чекайте зеленых человичков на Крещатике с хлебом-солью и георгиевскими стричками.
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