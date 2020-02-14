Повно "слуг" і Порошенко: з'явилися фото з літака у Мюнхен

На борту літака у Мюнхен, де 14 лютого відбудеться конференція з безпеки, помітили п'ятого президента Петра Порошенка, голову комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса і представників партії "Слуга народу".

Відповідні фото з літака виклав у Telegram-каналі політолог Тарас Березовець. Також на конференцію летить виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Летимо на Мюнхенську конференцію з безпеки. В літаку повно слуг, дивлюся, Герус заходить, головне, щоб Ляшко на борт не сів", – написав Березовець.

Андрій Герус Telegram/BEREZOVIEW

Петро Порошенко Telegram/BEREZOVIEW

Юрій Вітренко і Сергій Лещенко Telegram/BEREZOVIEW

Водночас народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram повідомив, що помітив у літаку до Мюнхена президента Молдови Ігора Додона разом із українською делегацією.

"Серед пасажирів у літаку, яким я разом з нашою делегацією відправляюся у Мюнхен, радий був побачити президента Молдови Ігоря Додона. Цікаво, що перша особа країни летить разом із нами звичайним рейсом із Києва, а навіть не напряму з Кишинева", – написав він.

Нагадаємо, що 14 лютого в Німеччині починається Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров'я. На конференцію збираються близько 35 керівників держав і урядів.

На конференції також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що на запрошення організаторів візьме участь у конференції і виступить з вимогою продовження санкція проти Росії.

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