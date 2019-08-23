"Повністю віддані!" У G7 виступили на підтримку України

Група послів країн "Великої сімки" підтвердила свою готовність допомагати Україні в проведенні реформ.

Відповідне послання, яке з'явилося в п'ятницю, 23 серпня, на сторінці групи G7 (G7AmbReformUA) у Twitter, приурочили до Дня Незалежності України.

"З нагоди Дня Незалежності України група послів G7 щодо підтримки реформ бажає миру і процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність і відданість у допомозі Україні на шляху реформ", – сказано в заяві.

У G7 виступили на підтримку України

З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з ПІДТРИМКИ реформ вісловлює побажання миру та Процвітання Українському народу. Вона підтверджує свою повну Готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) August 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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