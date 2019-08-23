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"Повністю віддані!" У G7 виступили на підтримку України

1.3т Читати матеріал російською

Група послів країн "Великої сімки" підтвердила свою готовність допомагати Україні в проведенні реформ.

Відповідне послання, яке з'явилося в п'ятницю, 23 серпня, на сторінці групи G7 (G7AmbReformUA) у Twitter, приурочили до Дня Незалежності України.

"З нагоди Дня Незалежності України група послів G7 щодо підтримки реформ бажає миру і процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність і відданість у допомозі Україні на шляху реформ", – сказано в заяві.

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У G7 виступили на підтримку України

У G7 виступили на підтримку України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

  • Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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Тема
День Незалежності
Місце
Україна
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Рюкзак с булочками готов.В обмен на землю и лес.Где ещё таких лохов найти?
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