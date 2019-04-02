"Повний провал!" У Зеленського заявили про необхідність "революції"

Реформи державних інституцій після Революції Гідності провалилися, і їх необхідно запустити заново з новими людьми.

Про це заявив член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на організованому "Bendukidze free market центром" Free market road show, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прокуратура – провал, суди – провал, СБУ – провал, ДФС – повний провал! Тому є єдиний підхід, який нам доведеться застосовувати – це старий підхід революції: дощенту", – сказав Данилюк.

Олександр Данилюк Politeka

Він зазначив, що в перерахованих структурах необхідно "повністю викорінити вірус корупції і старих підходів". На його думку, Генеральної прокуратури не повинно бути в Україні в принципі.

Данилюк пояснив, що модель "запуску заново" Генпрокуратури вже визначена командою, а для СБУ більше підходить модель контррозвідки.

Керувати новими органами, як наголосив він, повинні люди, які вийшли із системи та які розуміють мету цих органів у новій державі. Той факт, що Зеленський сам "людина не із системи", підтримує впровадження таких радикальних підходів.

Данилюк додав, що в України були унікальні можливості для реформування в 2014-2015 році, проте вони були упущені, а вибори – це шанс замінити людей, які втратили довіру, і залучити нових, створивши умови для їх реалізації.

Володимир Зеленський 34.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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