Повний провал протидії пандемії в Україні
Вчора виписався з лікарні. Боротьбу з ковідом виграно. Дякую лікарям, рідним, друзям.
І все ж, цей пост не про оптимізм.
Я про повний провал протидії пандемії в Україні.
Що мав зробити за ці 7 місяців Уряд?
В Україні в 2020 створено 136 нових, укрупнених районів.
Уряд мав створити 136 базових антиковідних центрів.
Це - 136 лабораторій для тестування ( 200- 350 млн грн)
Це - 136 кислородних пункти ( 400 - 550 млн грн)
Це - 136 апаратів кт ( 1000 - 1400 млн грн)
Це - страхування і доплати лікарям.
Нічого з цього не зроблено.
В результаті скрізь, особливо в селах і райцентрах, - повна неможливість потрапити в інфекційну лікарню. Безкоштовні тести - майже неможливі скрізь. Термін надання їх результатів - неприйнятний. Кисень возять з області в область в доісторичних балонах, якщо вони є.
30% лікарів перехворіло ковідом. Ніяких 300% премій не виплачують, нема навіть відповідної Постанови КМ.
Мусимо визнати ПОВНУ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ.
При наявних фінансових ресурсах антиковідного фонду, в якому навіть після дорожного будівництва - 30 млрд грн.
Що з цим робити?
Відповідь: гнати в шию Уряд.
Не лише цапа розгрішення, яким хочуть зробити міністра охорони здоров‘я. Бо міністр не приймає рішень по фінансуванню. І не він закатує в асфальт мільярди антиковідних грошей. Як, наприклад, за тиждень до виборів 10 млрд грн (!) віддали на 30 км (!) бетонки під Решетилівкою. Це, до речі, вдвічі дорожче, ніж ті ж самі роботи тією ж самою фірмою при "баригах".
Корупція, понад 10 тис нових хворих щодня, безпорадність і брехня влади...
Що ще має статися, щоб усвідомити, що
Кабмін має піти?
Краще - з парламентом "слуг народу", які його сформували і дозволили урядову злочинну бездіяльність.