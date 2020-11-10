Вчора виписався з лікарні. Боротьбу з ковідом виграно. Дякую лікарям, рідним, друзям.

І все ж, цей пост не про оптимізм.

Я про повний провал протидії пандемії в Україні.

Що мав зробити за ці 7 місяців Уряд?

В Україні в 2020 створено 136 нових, укрупнених районів.

Уряд мав створити 136 базових антиковідних центрів.

Це - 136 лабораторій для тестування ( 200- 350 млн грн)

Це - 136 кислородних пункти ( 400 - 550 млн грн)

Це - 136 апаратів кт ( 1000 - 1400 млн грн)

Це - страхування і доплати лікарям.

Нічого з цього не зроблено.

В результаті скрізь, особливо в селах і райцентрах, - повна неможливість потрапити в інфекційну лікарню. Безкоштовні тести - майже неможливі скрізь. Термін надання їх результатів - неприйнятний. Кисень возять з області в область в доісторичних балонах, якщо вони є.

30% лікарів перехворіло ковідом. Ніяких 300% премій не виплачують, нема навіть відповідної Постанови КМ.

Мусимо визнати ПОВНУ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ.

При наявних фінансових ресурсах антиковідного фонду, в якому навіть після дорожного будівництва - 30 млрд грн.

Що з цим робити?

Відповідь: гнати в шию Уряд.

Не лише цапа розгрішення, яким хочуть зробити міністра охорони здоров‘я. Бо міністр не приймає рішень по фінансуванню. І не він закатує в асфальт мільярди антиковідних грошей. Як, наприклад, за тиждень до виборів 10 млрд грн (!) віддали на 30 км (!) бетонки під Решетилівкою. Це, до речі, вдвічі дорожче, ніж ті ж самі роботи тією ж самою фірмою при "баригах".

Корупція, понад 10 тис нових хворих щодня, безпорадність і брехня влади...

Що ще має статися, щоб усвідомити, що

Кабмін має піти?

Краще - з парламентом "слуг народу", які його сформували і дозволили урядову злочинну бездіяльність.