"Повний контакт": Путін зізнався в тісних переговорах із Зеленським

Глава РФ Володимир Путін заявив про "повний контакт" з президентом України Володимиром Зеленським.

У четвер, 14 листопада, на прес-конференції в Бразилії за підсумками саміту БРІКС Путін заявив, що Росія виступає за збереження "нормандського формату". Можливість зустрічі із Зеленським у інших форматах він виключив.

"Якщо вже будемо зустрічатися, то чого ж нам метушитися і бігати тут на непідготовлені зустрічі. Я думаю, в цьому ніхто не зацікавлений, ні я, ні президент Зеленський. Ми ж повинні вийти з якимось результатом", – заявив Путін.

"Так-то ми з ним в контакті, ми з ним розмовляємо по телефону. Повний контакт є", – додав він.

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, в Кремлі відзначили позитивну динаміку в підготовці саміту в "нормандському форматі" після розведення сил на Донбасі і засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте дата все ще не відома.

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