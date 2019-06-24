"Повне взаєморозуміння": глава ДБР підтримав одіозного Ківалова

Університет одіозного Сергія Ківалова "Одеська юридична академія" і Державне бюро розслідувань порозумілися і підписали договір про співпрацю.

Сам же голова ДБР Роман Труба під час зустрічі з нардепом від "Опоблоку" активно його розхвалював. Сюжет на 9 хвилин про це вийшов на каналі Ківалова, написав громадський і політичний діяч Андрій Юсов у Facebook.

Роман Труба і Сергій Ківалов Скріншот з Youtube

Юсов засудив такі дії і нагадав, що Ківалов іде на позачергові парламентські вибори. "Одним із його "перших та головних кроків", за його ж словами, стане ухвалення нового законопроекту "Про російську мову та мову національних меншин". Окрім цього, Ківалов "із метою захисту УПЦ МП" разом із Митрополитом Агафангелом підписали меморандум про створення Центру юридичного захисту УПЦ МП", — зазначив активіст.

"А на сайті ДБР так і написано: "Наша мета — притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв'язки та ресурси"", — зіронізував Юсов.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!