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"Повна нісенітниця!" У Зеленського пояснили "конфлікт" із Полтораком

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Між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Степаном Полтораком не було жодного конфлікту.

Про це "Українським Новинам" повідомив заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка. Він був свідком ситуації і підкреслив, що український глава не штовхав міністра.

"Повна нісенітниця. Не було жодного поштовху. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і президент попросив Степана Полторака почекати. І все", – сказав Рябошапка.

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Він додав, що інформація щодо нібито поштовху Зеленського надумана й не відповідає дійсності.

"Повна нісенітниця!" У Зеленського пояснили "конфлікт" із Полтораком

КП

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, назвавши чиновника "чортом" і "розбійником" через його судимість.

Також у президента сталася перепалка з і.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем під час візиту глави держави до Миколаєва 17 червня.

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Особи
Володимир Зеленський Степан Полторак Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Офіс президента політика скандали
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