"Повна нісенітниця!" У Зеленського пояснили "конфлікт" із Полтораком

Між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Степаном Полтораком не було жодного конфлікту.

Про це "Українським Новинам" повідомив заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка. Він був свідком ситуації і підкреслив, що український глава не штовхав міністра.

"Повна нісенітниця. Не було жодного поштовху. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і президент попросив Степана Полторака почекати. І все", – сказав Рябошапка.

Він додав, що інформація щодо нібито поштовху Зеленського надумана й не відповідає дійсності.

КП

Нагадаємо:

Відео того, як президент "відштовхнув" Полторака, було опубліковано телеканалом "НАШ".

У Міноборони спростували цю інформацію, уточнивши, що Полторак і Хомчак просто зробили крок назад, щоб Зеленський поспілкувався із заступником голови офісу президента.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, назвавши чиновника "чортом" і "розбійником" через його судимість.

Також у президента сталася перепалка з і.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем під час візиту глави держави до Миколаєва 17 червня.

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