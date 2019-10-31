"Повна ганьба!" Жінки в Раді ополчилися проти Яременка через секс-скандал

Нардеп від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Антоніна Славицька заявила, що вона і її колеги мають намір ініціювати відкликання з посади голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка, який потрапив в секс-скандал в Раді.

Поведінка нардепа від "Слуги народу" вона назвала ганебним. Заява Славицька зробила під час виступу з трибуни Верховної Ради, передає "Інтерфакс Україна".

"Вчора ми були свідками ситуації непрофесійного і ганебної поведінки чоловіка, який очолює комітет із закордонних справ. Обурення викликає не поведінка цього чоловіка, а низка брехні, яка посипалася і виправдання такої поведінки. Я вважаю, що керівник комітету у закордонних справах повинен уособлювати дипломатію і представляти нас на міжнародній арені ", – сказала Славицька.

Вона підкреслила, що в комітеті із закордонних справ є багато гідних жінок, готових зайняти посаду голови. Також вони мають намір ініціювати питання про відставку Яременко.

Славицьку підтримала нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ми хочемо підтримати виступи попередніх колег, що" слуги "в першу чергу повинні думати про міжнародній репутації України, а не коли глава профільного комітету підіграє певним самим найгіршим міфам про Україну про те, що тут за сто доларів можна купити жінку. Це повний ганьба і нам також здається, що глава комітету повинен подати у відставку", – сказала Геращенко.

За відставку Яременко виступила і народний депутат "Опозиційною платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"Нам дзвонять наші іноземні колеги і партнери і вони обурені. Я вважаю, що в фракції" Слуга народу "є дуже багато гідних жінок, які можуть очолити цей комітет, в це не повинно бути жодної проблеми", – підкреслила вона.

Богдан Яременко потрапив у секс-скандал Uaportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яременко підтвердив, що листування було у його телефоні, але назвав його сфабрикованим. Однак з'явилося підтвердження, що нардеп уже давно зареєстрований у соцмережі для знайомств. Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала.

За деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою у сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами у додатку для знайомств Tinder. Зокрема на ролику видно, як нардеп зайшов у додаток на смартфоні і почав розглядати анкети "запропонованих" йому дівчат.

Як відомо, Богдан Яременко входить групи впливу бізнесмена Ігоря Коломойського. Нардеп одружений і має двох дітей.

Пізніше у мережу злили нові листування Яременко з дівчатами. Він цікавився у 20-річної співрозмовниці, скільки грошей їй потрібно у місяць.

Також "Слуги народу" підтримували ідею легалізації проституції. Будучи ще кандидатом у президенти, Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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