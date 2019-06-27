"Повівся на розвод Росії": Клімкін пройшовся по Зеленському після скандалу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував скандал через звинувачення президента Володимира Зеленського в тому, що глава МЗС не погодив з ним ноту, направлену Кремлю.

Свою відповідь на виступ глави держави розмістив він в Facebook.

"Емоції – це добре. Без емоцій працювати не можу і не вмію. Можливо, це мене і тримає тут вже 5 років. Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ", – написав він.

Клімкін пройшовся по Зеленському

Клімкін наголосив, що російська нота була пасткою. "Вона була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі президента банально попався", – заявив міністр.

Нота Росії Facebook Павла Клімкіна

Нота Росії Facebook Павла Клімкіна

"Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити. А потім смиренно сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов'язково нам їх поверне. Ага, звичайно", – зазначив він.

Відповідь України Facebook Павла Клімкіна

Відповідь України Facebook Павла Клімкіна

Клімкін також нагадав, що Міжнародний трибунал ООН беззастережно зобов'язав Росію повернути українських моряків на батьківщину.

"Викладена в нашій ноті аргументація – це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити", – зазначив він.

Клімкін також звернувся до Зеленського.

"Якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо все, щоб ці зустрічі були в першу чергу результативними і Росія пояснила світу, як вона виконає свої міжнародні зобов'язання і поверне українських моряків додому", – написав він.

"І наостанок. По суті – все зрозуміло, а ось щодо комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?" – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ України в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Міністр Павло Клімкін відповів, що МЗС мав повноваження без узгодження з ним направляти згадану відповідь.

Українці бурхливо відреагували на сварку і звинуватили президента в бездіяльності.

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