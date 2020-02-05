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7 лютого • оновлено в 09:16
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"Повинні відступити до Ростова": Арахамія назвав умови виборів на Донбасі

3.5т
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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за нинішніх умов проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу не можна. Спершу мають бути виконані мінімум три ключові умови.

Він перерахував їх в ефірі телеканалу "Прямий", наголосивши, що всі вони є обов'язковими, навіть попри те, що у президентській фракції поки немає повністю сформованої позиції щодо виборів в ОРДЛО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Давид Арахамія

Давид Арахамія

"У наявному стані проводити вибори в ОРДЛО – не буде такої позиції в нашій фракції. Це неможливо. Якщо будуть суттєві зміни (можна проводити вибори. – Ред.). Як я ці зміни бачу? Наприклад, повне припинення вогню, відведення російських військ до регіонального кордону, в Ростов. Якщо буде повністю підконтрольна ситуація українській владі, тоді можна буде про це говорити, починати спілкуватися, а не говорити про вибори. Зараз воно виглядає так, що рано про це говорити", – зазначив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ОРДЛО
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Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Условия для выборов прописаны в Минских соглашениях. А не в хотелках Арахамии.
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2
1
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
На Украине кого ни выбирай, всё равно получится Порошенко. Су-у-дьба.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а еще кто нибудь верит в яко бы выборы на донбассе кроме кучки депутатов?
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