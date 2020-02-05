"Повинні відступити до Ростова": Арахамія назвав умови виборів на Донбасі

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за нинішніх умов проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу не можна. Спершу мають бути виконані мінімум три ключові умови.

Він перерахував їх в ефірі телеканалу "Прямий", наголосивши, що всі вони є обов'язковими, навіть попри те, що у президентській фракції поки немає повністю сформованої позиції щодо виборів в ОРДЛО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Давид Арахамія

"У наявному стані проводити вибори в ОРДЛО – не буде такої позиції в нашій фракції. Це неможливо. Якщо будуть суттєві зміни (можна проводити вибори. – Ред.). Як я ці зміни бачу? Наприклад, повне припинення вогню, відведення російських військ до регіонального кордону, в Ростов. Якщо буде повністю підконтрольна ситуація українській владі, тоді можна буде про це говорити, починати спілкуватися, а не говорити про вибори. Зараз воно виглядає так, що рано про це говорити", – зазначив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що в кінці жовтня Україна, ймовірно, зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи окупований Донбас.

Однак глава Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що підготувати і провести демократичні вибори на окупованих територіях в кінці жовтня 2020 року практично неможливо.

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