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/Політика

"Повинен сидіти в автозаку!" Саакашвілі розкрив мету повернення в Україну

1.6тЧитати матеріал російською

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому повернули українське громадянство, розповів про повернення в Україну та свої політичні амбіції.

В ефірі телеканалу "1+1", екс-глава Одеської області зазначив також, що не боїться повертатися в Україну через відкриту проти нього кримінальну справу.

"Не боюсь. Два дні тому прокурор Кулик (Костянтин Кулик. – Ред.) детально розповів, як фальсифікували цю справу, і як президент Порошенко особисто керував цим. І цей кримінальний злочин, і хто повинен сидіти в автозаку мені зрозуміло. Думаю, що вже новий прокурор подивиться на всі ці справи, він буде некорумпований, і в результаті все на цьому закінчиться", – розповів він.

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Саакашвілі підкреслив, що нині не бачить себе в кріслі прем'єр-міністра.

"Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовився. Обставини різні можуть бути, але зараз я не бачу себе на посаді", – пояснив він.

Третій президент Грузії додав, що готовий співпрацювати з українськими правоохоронцями.

"Коли мене незаконно захопили, ви говорили, що це була прикордонна служба. Насправді це були особисті охоронці президента Порошенка", – пояснив він.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі також розповів, що сумував за Україною, і передусім хоче зустрітися з друзями, а ось із поверненням в політику буде обережним.

"Звичайно щось буде, але щоб щось конкретно, щоб я так із перших хвилин був частиною якогось там місцевого політичного процесу... Буду дуже обережний, поки ще раз потраплю у цей процес", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повернув лідеру "Руху Нових сил", третьому президентові Грузії та екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

У той же час партія президента Зеленського "Слуга народу" не має наміру брати в свій склад Саакашвілі, якому повернули українське громадянство.

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Особи
Міхеїл СаакашвіліПетро Порошенко
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Давай Михо, жги! Барыгу на нары!
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леня зе
леня зе
шо это за мансы.мы не эксрасенсы,шо там на коксохим комбинате творится,если шоколадный с кумом,то это зачет.заголовки конкретнее пишите.
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Позднякова Оксана
Позднякова Оксана
Cпaси6о вcем тем, кто показaл мнe этот прекpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁85bz2r Проcто прoйдя проcтoй опpoc пoлyчила почти полyгoдoвую заpплату)) Пользуйтeсь, покa еcть возможность=)
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