"Повинен повернутися!" США висловили жорстку позицію по Криму

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що окупований Крим повинен повернутися Україні.
"Позиція США в тому, що це неприпустимо. Крим має повернутися", - сказав він, передає прес-служба Державного департаменту Штатів.
Також держсекретар підкреслив, що в даний час Сполучені Штати взаємодіють з новою владою України.
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24 канал
"Вони тільки що закінчили свої парламентські вибори минулого тижня. Новий президент, я сподіваюся, знайде більш творчий набір ідей про те, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні дійсно справжній. Вони все ще борються не кожен день, але багато", - зазначив Помпео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.
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