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"Повинен повернутися!" США висловили жорстку позицію по Криму

1.8т Читати матеріал російською

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що окупований Крим повинен повернутися Україні.

"Позиція США в тому, що це неприпустимо. Крим має повернутися", - сказав він, передає прес-служба Державного департаменту Штатів.

Також держсекретар підкреслив, що в даний час Сполучені Штати взаємодіють з новою владою України.

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24 канал

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"Вони тільки що закінчили свої парламентські вибори минулого тижня. Новий президент, я сподіваюся, знайде більш творчий набір ідей про те, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні дійсно справжній. Вони все ще борються не кожен день, але багато", - зазначив Помпео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Майк Помпео
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Он у Кличко уроки брал, как разговаривать? Кто на ком стоял??
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CARGO 100
CARGO 100
"Новый президент, я надеюсь, найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему." У него только юмористические творческие наборы идей. Думаете прокатит? Посмеёмся вместе ...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Шестой год уже верещат одно и то же.
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