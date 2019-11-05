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5 листопада • оновлено в 11:32
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"Повій не замовляв": "слуга народу" розповів, як поплатився за "відставку" Рябошапки

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Народний депутат зі "Слуги народу" Антон Поляков заявив, що його мають намір виключити з фракції за збір підписів проти Генпрокурора Руслана Рябошапки.

У своєму телеграм-каналі він повідомив, що 11 листопада в Києві пройдуть збори депутатів "СН".

"Пару тижнів тому мене хотіли видалити з фракції. Тільки проблема була в тому, що я під куполом в телефоні нікого не послав, повій не замовляв і з Рябошапкою не листувався, а навпаки почав підписи проти нього збирати. А комусь це не подобається. Комусь більше подобається, коли Рябошапка зі Стерненком разом ходять на конференцію Transparency International Ukraine, присвячену боротьбі з корупцією", – зазначив парламентарій.

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Поляков додав, що на зборах також обговорюватимуть скандали, які відбулися з фракцією у Верховній Раді.

"Круто коли вас слухають... те, що для цього нам треба ініціювати збори 130 народних депутатів України це не головне .. Те, що ці депутати пройшли до парламенту шляхом прямого волевиявлення людей, які бачили нас вживу, а не партійні списки, це теж не так важливо. Тільки після всього цього, з нами, 11 листопада, на особливо "великий" фракції, будуть обговорювати "класичні хіти "соцеконом", "партбудівництво" ну і, звичайно, обговорення свіжих і не дуже скандалів у фракції", – розповів він.

"Повій не замовляв": "слуга народу" розповів, як поплатився за "відставку" Рябошапки

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати почали збір підписів під колективною ініціативою про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка.

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Особи
Руслан Рябошапка Антон Поляков
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України Офіс генерального прокурора України
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