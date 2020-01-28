"Повертаються часи Януковича!" В "ЄС" заявили про свавілля у ДБР

Партія "Європейська солідарність" оприлюднила заяву, у якій висловила рішучий протест системним порушенням Закону про статус народного депутата працівниками Державного бюро розслідувань.

Сьогодні в ДБР невідомими особами було застосовано силу до учасниці Революції Гідності Тетяни Чорновол та народних депутатів України, повідомляється на сайті пресслужби "ЄС".

У партії зазначили, що під час брифінгу першого заступника директора ДБР, колишнього адвоката Януковича у приміщенні ДБР невідомі особи в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки, народної депутатки 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народної депутатки 9-го скликання Марії Іонової.

Перший заступник Директора ДБР та представниця пресслужби не змогли дати відповідь журналістам – що це за особи застосували фізичну силу до учасників брифінгу.

"У ДБР разом з адвокатом Януковича повертаються часи Януковича і методи епохи Януковича. Вимагаємо від т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань Венедіктової, яка є доброю знайомою пана Бабікова, про що він сам розповів на брифінгу, негайних пояснень щодо неадекватних дій її підлеглих у керованій нею установі.

Також звертаємося до Національної поліції та МВС із вимогою негайно порушити кримінальне провадження та внести його до ЄРДР за фактами застосування сили до Чорновол та Іонової.

Ця ситуація вкотре підтверджує, що правоохоронна система України, яка, як доводять "плівки Труби", перебуває під контролем Офісу президента, перетворюється на репресивний механізм для узурпації влади і встановлення в Україні авторитарного режиму", – йдеться у заяві партії.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" спільно з представниками громадськості та активістами "Солідарної молоді" прийшла до Державного бюро розслідувань, щоб підтримати родини Героїв Небесної Сотні, які вважають неприпустимим призначення адвоката колишнього президента України Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

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