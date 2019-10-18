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19 жовтня • оновлено в 01:42
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"Повернутися в СРСР": в студії Шустера через стукацтво зчепилися нардепи

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Між нардепами Сергієм Власенком (Батьківщина) і Галиною Янченко (Слуга народу) стався конфлікт в прямому ефірі.

У п'ятницю, 18 жовтня, в студії програми "Свобода слова з Савіком Шустером" політики бурхливо обговорили гучний законопроект про "гонорари" за викриття хабарників.

"Нам запропонували повернутися в Радянський Союз, коли кожен стукав на кожного. Це закон не про викривачів, а про стукачів. Викривач може не називати свого імені, але стає викривачем... Ця людина не відповідає за наклеп..." - обурився Власенко.

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Однак Янченко назвала слова колеги неповагою до українців, які могли б допомогти боротися з корупцією.

"Якщо людині стало відомо про такий злочин і вона захоче про нього повідомити правоохоронцям, то її потрібно принижувати і обзивати стукачем? Або може треба подякувати і забезпечити захист? Мета законопроекту - сформувати здорове суспільство відповідальних громадян", - відповіла вона.

Янченко і Власенко

Янченко і Власенко

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 17 жовтня підтримала законопроект президента Володимира Зеленського про "гонорари" за викриття хабарників:

  • викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;

  • на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

  • українців, які подали скарги, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати в секреті;

  • викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

  • закон вступить в дію з 1 січня 2020 року.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Галина Янченко Сергій Власенко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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