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8 грудня • оновлено в 09:53
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/ Політика

"Повернути території!" У Зеленського дали гучну обіцянку по перемовинах з Путіним

1.3т
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Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним в "нормандському форматі" приведуть до повернення окупованих територій.

Про це в Facebook написав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Політик також підкреслив свою віру в перемогу України.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

hvylya.net

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"Завтра відбудуться перемовини у Нормандському форматі і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби – лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території – повернуті", – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
украинские политики такие забавные))) Их заявления можно вместо смехопанорамы смотреть)))
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2
Нож Всвину
Нож Всвину
Цены на газ у Зеленского тоже обещали снизить...
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3
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2 из 4 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Не Игорек, вопросов больше нет! видно на самом деле получать стали больше чем в Европах всяких, раз настолько снизилась цена на газ)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, с восьми с половиной тысяч до шестидесяти пяти тысяч снизилась цена? Теперь понятно, почему у вас все настолько хорошо :-D
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