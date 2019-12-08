"Повернути території!" У Зеленського дали гучну обіцянку по перемовинах з Путіним

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним в "нормандському форматі" приведуть до повернення окупованих територій.

Про це в Facebook написав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Політик також підкреслив свою віру в перемогу України.

Дмитро Разумков hvylya.net

"Завтра відбудуться перемовини у Нормандському форматі і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби – лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території – повернуті", – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "понормандські" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

Згодом Зеленський заявив, що його план відновлення контролю над кордоном на Донбасі відрізняється від Мінських угод.

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