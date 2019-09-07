"Повернула ключ": "посланник" Путіна назвав головну фігуру в обміні полоненими

Ключову роль у звільненні 35 українців, які 7 вересня повернулися на батьківщину з російського ув'язнення, зіграла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
Як повідомив у Telegram-каналі aavst головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, якого називають "посланцем" Путіна, з боку України саме вона "повернула ключ до звільнення "35".
"Спочатку вигравала у нас справи в міжнародних судах і трибуналах, а потім здійснювала неформальну комунікацію нової команди президента Зеленського. А то у перемог батьків (і матерів) повно", – написали в повідомленні, опублікувавши фото Зеркаль.
Олена Зеркаль
Telegram-канал aavst
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну в надії взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
У мережі допустили, що Венедиктов може виступати як так званий зв'язковий Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
Також була інформація, що поїздка Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".