"Повернула ключ": "посланник" Путіна назвав головну фігуру в обміні полоненими

Ключову роль у звільненні 35 українців, які 7 вересня повернулися на батьківщину з російського ув'язнення, зіграла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Як повідомив у Telegram-каналі aavst головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, якого називають "посланцем" Путіна, з боку України саме вона "повернула ключ до звільнення "35".

"Спочатку вигравала у нас справи в міжнародних судах і трибуналах, а потім здійснювала неформальну комунікацію нової команди президента Зеленського. А то у перемог батьків (і матерів) повно", – написали в повідомленні, опублікувавши фото Зеркаль.

Олена Зеркаль Telegram-канал aavst

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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