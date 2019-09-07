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8 вересня • оновлено в 11:02
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"Повернула ключ": "посланник" Путіна назвав головну фігуру в обміні полоненими

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Ключову роль у звільненні 35 українців, які 7 вересня повернулися на батьківщину з російського ув'язнення, зіграла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Як повідомив у Telegram-каналі aavst головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, якого називають "посланцем" Путіна, з боку України саме вона "повернула ключ до звільнення "35".

"Спочатку вигравала у нас справи в міжнародних судах і трибуналах, а потім здійснювала неформальну комунікацію нової команди президента Зеленського. А то у перемог батьків (і матерів) повно", – написали в повідомленні, опублікувавши фото Зеркаль.

Новини
Обмін відбувся! Україна повернула 35 в'язнів Кремля: всі деталі

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Telegram-канал aavst

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Тема
Обмін полоненими
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Олена Зеркаль
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Зеркаль - умница !!!
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Так зепреп"здент сказав, що то він усе зробив. Це ж йому наші хлопці ціною свого життя дали в руки козирну карту в обличчі Цемаха, за якого путін готовий був обміняти навіть Сєнцова з Кольченко.
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Свидомые, без Медведчука никакого бы обмена не было! А посланник Путина вовсе не Венедиктов, а Бабченко! И если бы Зеркаль с ним переспала, то Крымский мост бы уже разрушился!
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Бляхер Гиперлуп Омельянович, сгинь вместе с медведчуком в рашку !!!
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