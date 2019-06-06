"Поверніть Крим Україні!" Лаврова рознесли за брехню про "референдум"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров Лавров розповів про пропозицію США провести другий референдум в анексованому Криму, чим викликав обурення в мережі.

В інтерв'ю РБК він заявив, що в квітні 2014 року держсекретар США Джон Керрі визнав, що в під час референдуму в Криму "все сталося так, як хотів кримський народ", однак необхідно провести ще одне голосування — відповідно до міжнародного права.

"Згадаймо санкції, які мотивуються і пояснюються Кримом, забуваючи про те, що кримчани проголосували абсолютно вільно", — сказав Лавров.

Сергій Лавров RT

"У квітні 2014 року мені про це говорив держсекретар США Джон Керрі: "Все зрозуміло. Все сталося так, як хотів кримський народ. Але для порядку проведіть ще один референдум". Росія цю пропозицію відкинула."З якого дива? Якщо вам усе зрозуміло, навіщо ще раз ганяти людей на якесь голосування? Сподіваюся, Джон на мене не образиться. Він теж опублікував у своїх мемуарах деякі секрети з наших із ним розмов", — пояснив міністр.

Користувачі мережі не повірили заяві Лаврова і вимагали доказів.

"Де докази, що він так говорив?", "Серьожа став зливати дипломатичні переговори. Серьожа тепер дипломатичний труп", "Треба привести все в початковий стан. Повернути Україні всі органи влади, вивести війська, знести кримський міст, і з чистого аркуша ще раз опитати громадян України про своє бажання стати росіянами","Я за чистоту експерименту", "Ключове слово "ганяти" на референдум", "Читай міжнародні закони, ущербний", — прокоментували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся