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"Поверніть Крим Україні!" Лаврова рознесли за брехню про "референдум"

3.2тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров Лавров розповів про пропозицію США провести другий референдум в анексованому Криму, чим викликав обурення в мережі.

В інтерв'ю РБК він заявив, що в квітні 2014 року держсекретар США Джон Керрі визнав, що в під час референдуму в Криму "все сталося так, як хотів кримський народ", однак необхідно провести ще одне голосування — відповідно до міжнародного права.

"Згадаймо санкції, які мотивуються і пояснюються Кримом, забуваючи про те, що кримчани проголосували абсолютно вільно", — сказав Лавров.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

RT

"У квітні 2014 року мені про це говорив держсекретар США Джон Керрі: "Все зрозуміло. Все сталося так, як хотів кримський народ. Але для порядку проведіть ще один референдум". Росія цю пропозицію відкинула."З якого дива? Якщо вам усе зрозуміло, навіщо ще раз ганяти людей на якесь голосування? Сподіваюся, Джон на мене не образиться. Він теж опублікував у своїх мемуарах деякі секрети з наших із ним розмов", — пояснив міністр.

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Користувачі мережі не повірили заяві Лаврова і вимагали доказів.

"Де докази, що він так говорив?", "Серьожа став зливати дипломатичні переговори. Серьожа тепер дипломатичний труп", "Треба привести все в початковий стан. Повернути Україні всі органи влади, вивести війська, знести кримський міст, і з чистого аркуша ще раз опитати громадян України про своє бажання стати росіянами","Я за чистоту експерименту", "Ключове слово "ганяти" на референдум", "Читай міжнародні закони, ущербний", — прокоментували вони.

"Поверніть Крим Україні!" Лаврова рознесли за брехню про "референдум"
"Поверніть Крим Україні!" Лаврова рознесли за брехню про "референдум"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
"Пользователи сети не поверили заявлению Лаврова и потребовали доказательств." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Интересно, эта быдлячья сеть под голословными обвинениями России во всякой муйне так же требовала доказательств?
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Зачем хохлам Крым? Что они с ним делать будут? Штатам отдадут? Пусть лучше тренируются в скакании на месте и беге по кругу, а мы пока будем восстанавливать то, что Украина развалила...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Прострыбали Крым на вонючем бомжатском майдане, а теперь скулят,а нас за шо?
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