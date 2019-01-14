Завтра Верховна Рада виходить з трьохтижневих канікул, а вже у п'ятницю закриває дев'яту сесію, та повернеться до роботи вже 4 лютого, на свою десяту сесію.

Чого ж ми очікуємо від передвиборчої Верховної Ради, яка законотворчість є пріоритетною у переддень президентських виборів?

Верховна Рада України

Перше. Закон про дердавну мову. 19 грудня, Комітет з питань культури та духовності затвердив на друге читання Законопроект про державну мову зі своїми правками. Правок було чимало - понад дві тисячі.

Закон про дердавну мову є ключовим, зважаючи на передвиборчі обіцянки низки політиків, зокрема Президента Петра Порошенка. Його прийняття чекали останні кілька років. Яким він буде: вихолощеним чи більш-менш адекватним залежить від політичної волі та розуміння його важливості для державотворчих процесів.

Друге. Затвердження курсу в НАТО та ЄС. У грудні Верховна Рада зробила один з ключових кроків, щоб конституційно закріпити рух країни до Північноатлантичного Альянсу та Європейського Союзу. У лютому чекаємо подальшого затвердження цих норм. Важливість закріплення даних норм в Конституції полягає в ускладнення можливісті розвороту країни на 180 градусів у разі проходження на посаду президента проросійського кандидата чи утвердження проросійської більшості у парламенті після виборів у жовтні 2019 року.

Третє. Завершення декомунізаційних процесів. Дніпропетровська та Кіровоградська області досі не перейменовані. Якщо по Ківровоградські ми очікуємо рішення Конституційного Суду, то з Дніпропетровською все набагато складніше. Раніше депутати ВР завалили перейменування області в Січеславську, й мають альтернативну назву - Дніпровська. Вважаю це також одним з ключових голосувань у лютому місяці.

Четверте. Виборча реформа. Наразі більшість оглядачів мають доволі скептичні погляди на можливість проведення виборчої реформи, яка передбачає відкриті списки та ліквідацію мажоритарки. 4000 тисячі правок, які були подані до другого читання наразі майже розклянуті. Це відкриває шлях до голосування у лютому на наступній сесії Верховної Ради, проте Виборча реформа не вигідна багатьом гравцям теперішнього політикуму. Її прийняття затягнулося в часі більше ніж рік часу, а це означає, що її доля дуже сумнівна. Чим ближче до президентських виборів, тим менш вірогідним буде ухвалення виборчого кодексу.

Загалом, наступні 2-3 місяці будуть досить цікавити як з точки зору законотворчості, так і політичних процесів у Верховній Раді. Чому? Йдуть вибори. Ставки політичних торгів зростають, а отже робота депутатів буде все більш розбалансованою.

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