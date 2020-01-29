"Назад в СРСР": скандальний закон про ЗМІ порівняли з "ГУЛАГом для журналістів"

Законопроект про боротьбу з дезінформацією в разі прийняття поверне в Україну цензуру часів СРСР.

Про це заявила в ефірі ObozTV медіаекспертка, екс-заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова, коментуючи скандальну ініціативу міністра культури Володимира Бородянського.

За словами експерта, Бородянський своїми заявами про законопроект "тільки підтвердив, що кримінальна відповідальність буде, що він хоче розділяти журналістів через Асоціацію професійних журналістів на "правильних" і "неправильних".

"Якщо ми будемо впроваджувати закони з питань свободи слова ще жорсткіше, ніж у Росії, тоді проти чого ми воюємо? За те, щоб побудувати свій український "ГУЛАГ для журналістів"? Мені здавалося, що ми воюємо за свободу", – підкреслила Попова.

"Ми всі жили в Радянському Союзі, ми знову в нього повернемося, тільки в ще гіршому варіанті. У нас будуть соцмережі, але ніхто нічого не зможе писати туди, тому що його можуть оштрафувати на 9,5 млн грн або посадити на 7 років" , – зазначила вона.

Екс-заступниця міністра додала, що депутати від партій "Європейська солідарність", "Голос", ОПЗЖ і "Батьківщина" вже підтвердили свою готовність голосувати проти даного законопроекту. Усередині "Слуги народу" також немає єдиної думки щодо його підтримки.

Володимир Бородянський 24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за недостовірну інформацію і дезінформацію намір садити в тюрму на строк до семи років і штрафувати до 9,4 млн грн. Про це йдеться в проекті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення.

В ОБСЄ висловили стурбованість з приводу низки положень нового проекту закону про дезінформацію. В організації зазначили, що боротьба з дезінформацією не має проходити за рахунок втручання держави в діяльність ЗМІ і організацію журналістської діяльності.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!