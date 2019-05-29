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/Політика

Повернення Саакашвілі: Зеленського викрили в порушенні закону

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Президент України Володимир Зеленський не мав права вносити зміни в указ свого попередника Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, тому що це є актом індивідуальної дії, який втрачає свою силу одразу після реалізації.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів юрист Андрій Гук, який пояснив, що акт індивідуальної дії відрізняється від нормативних актів, які продовжують свою дію після набрання чинності, та в які можна вносити зміни.

Михеїл Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі

"Якщо є якісь нормативні акти, які постійно регулюють певні відносини, то в них вносяться зміни. Якщо є указ, яким одноразово ухвалюється рішення про припинення громадянства, то далі має бути інший акт індивідуальної дії, який або надає його заново, або в якийсь спосіб виконує рішення суду, наприклад", – каже Гук.

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Однак Зеленський просто вніс зміни до попереднього указу без обґрунтувань, що, на думку юриста, є серйозним порушенням техніки й практики ухвалення рішення про громадянство.

"Навіть якщо спробувати змоделювати певні юридичні питання, наприклад, а що було в період між указом Порошенка про позбавлення громадянства й нещодавнім указом Зеленського про внесення змін. То був Саакашвілі громадянином чи ні", – роз'яснює він.

"Якби скасований попередній указ, то можна було б говорити, що скасування відбулося з моменту його ухвалення. Але указ про зміни набрав чинності тільки коли його видали. Виходить, що весь цей період громадянства все-таки не було? Виникнення таких питань показує, що неправильно так робити", – вважає фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський повернув екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

  • Стала відома дата повернення Саакашвілі в Україну.

  • Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення Зеленського щодо Саакашвілі.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Ярцева Валерия
Ярцева Валерия
Мoя иcкренняя 6лaгoдapность всeм тем, кто показал мнe этoт сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9nhz4v Пpосто пройдя прocтoй опpoс полyчилa почти полyгодoвyю зарплaту)) Пoльзyйтeсь, пoка еcть вoзмoжнocть=)
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