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/Політика

Повернення Саакашвілі в Україну: з'явилося перше попередження

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Після приїзду в Україну колишній президент Грузії й екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі, якому 28 травня повернули українське громадянство, може зіткнутися з кримінальним переслідуванням.

Про таку можливість в ефірі ObozTV попередив відомий адвокат Микола Полозов, який займається справою українських моряків-військовополонених.

Полозов нагадав, що вже були спроби порушити проти Саакашвілі справу, пов'язану із незаконним перетином кордону.

"Але я думаю, що необхідно враховувати політичний контекст. Тобто так, цілком можливо (кримінальне переслідування. - Ред.) – не знаю, існує ця справа або її вже закрили", – сказав він.

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На уточнююче запитання, чи можуть Саакашвілі знову інкримінувати справу про прорив державного кордону, Полозов відповів: "Я не можу цього виключити. Тим більше всі цей факт бачили".

"На місці Саакашвілі я би попіклувався про те, щоб отримати в Україні надійний юридичний захист. У разі, якщо він захоче повернутися", – наголосив юрист.

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З правової точки зору, за його словами, президент Володимир Зеленський діяв повністю в рамках своїх повноважень.

"Що стосується юридичних нюансів, навряд чи тут є якісь істотні підводні камені, які не були б обумовлені політичними мотивами. Зокрема, стосунками пана Саакашвілі з представниками попереднього президента Петра Порошенка. І ось тут буде цікаво, особливо напередодні дострокових виборів до Верховної Ради", – зазначив Полозов.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Facebook.com/SaakashviliMikheil

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПозбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства
Особи
Володимир ЗеленськийМіхеїл СаакашвіліМикола Полозов
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Громадянствокриміналполітика
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Белова Настя
Белова Настя
Cпаcи6o тем, ктo пoкaзал мнe чудо-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8mqglf Пpocтo пройдя опpоc пoлyчила почти пoлyгодовую заpплатy)) Пoльзуйтeсь, пока еcть вoзмoжноcть=)
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