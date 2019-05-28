Повернення Саакашвілі в Україну: з'явилося перше попередження

Після приїзду в Україну колишній президент Грузії й екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі, якому 28 травня повернули українське громадянство, може зіткнутися з кримінальним переслідуванням.

Про таку можливість в ефірі ObozTV попередив відомий адвокат Микола Полозов, який займається справою українських моряків-військовополонених.

Полозов нагадав, що вже були спроби порушити проти Саакашвілі справу, пов'язану із незаконним перетином кордону.

"Але я думаю, що необхідно враховувати політичний контекст. Тобто так, цілком можливо (кримінальне переслідування. - Ред.) – не знаю, існує ця справа або її вже закрили", – сказав він.

На уточнююче запитання, чи можуть Саакашвілі знову інкримінувати справу про прорив державного кордону, Полозов відповів: "Я не можу цього виключити. Тим більше всі цей факт бачили".

"На місці Саакашвілі я би попіклувався про те, щоб отримати в Україні надійний юридичний захист. У разі, якщо він захоче повернутися", – наголосив юрист.

З правової точки зору, за його словами, президент Володимир Зеленський діяв повністю в рамках своїх повноважень.

"Що стосується юридичних нюансів, навряд чи тут є якісь істотні підводні камені, які не були б обумовлені політичними мотивами. Зокрема, стосунками пана Саакашвілі з представниками попереднього президента Петра Порошенка. І ось тут буде цікаво, особливо напередодні дострокових виборів до Верховної Ради", – зазначив Полозов.

Міхеїл Саакашвілі Facebook.com/SaakashviliMikheil

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Грузії (2004-2013 рр) Міхеїл Саакашвілі отримав український паспорт від тодішнього президента України Петра Порошенка в травні 2015 року, коли був призначений главою Одеської облдержадміністрації.

Незабаром губернатор почав конфліктувати з главою держави. У липні 2017 року, коли Саакашвілі перебував за кордоном, Порошенко позбавив його українського громадянства. Йому було заборонено в'їзд до країни до 2021 року.

Восени 2017 року Саакашвілі в оточенні своїх прихильників прорвався через кордон.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" в Києві і видворили до Польщі через порушення законодавства.

28 травня новий президент України Володимир Зеленський своїм указом повернув Саакашвілі українське громадянство.

Одіозний політик уже подякував Зеленському і пообіцяв прилетіти в Україну в середу, 29 травня. За інформацією його помічниці Дарини Чиж, літак Саакашвілі з Варшави має приземлитися в аеропорту "Бориспіль" 29 травня о 17:15.

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