Повернення Росії в ПАРЄ: Клімкін назвав головну небезпеку для України

Головною проблемою повернення Росії в ПАРЄ для України може стати наявність таємних домовленостей між Москвою і Брюсселем, коли вони спробують нав'язати нам чужу стратегію і тактику.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він підкреслив, що "зрада" Європи болить всьому світу.

"Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим більше, всі чули, що говорив російський президент в японській Осаці. Насправді головна проблема навіть не в цьому. Гірше буде, якщо Росія і Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав'язати нам чужу стратегію і тактику", - сказано в повідомленні.

Він попередив, що вже зараз в ПАРЄ можна побачити певні натяки на такий результат.

"У кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є загальним сусідством Росії і Європи, загальною відповідальністю, тому повинні бути і загальні дії: насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І ось ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам будуть намагатися уявити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління в сірій буферній зоні", - підкреслив Клімкін.

Міністр нагадав, що долю України повинні вирішувати тільки українці.

"І рішення, якими б складними вони не були, повинні приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати тільки якщо у нас будуть власні розум і тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію. Зрештою ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну справді незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був. А ви?" - резюмував глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня на закритому голосуванні на главу ПАРЄ члени асамблеї не підтримали кандидатуру росіянина Леоніда Слуцького. Він набрав 101 голос з 198, а для його обрання було потрібно мінімум 158. На повторному голосуванні Слуцький отримав 105 голосів "за" і 154 "проти".

За словами Берези, делегати ПАРЄ вважають підставою те, що на посаду віце-президента був висунутий кандидат, якого звинувачують в сексуальних домаганнях.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!