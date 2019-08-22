Повернення Росії в G8: ЄС назвав головну умову

Країни Євросоюзу, які входять в G7, можуть підтримати повернення Росії до цієї організації, тільки за умови виконання Мінських домоленостей.

Про це повідомило ТАСС європейське дипломатичне джерело, зазначивши, що питання не входить до порядку денного майбутнього саміту.

"Європейська рада в 2015 році ухвалила рішення про неможливість повернення до колишніх відносин із Росією до виконання Мінських домовленостей. Цього принципу країни спільноти будуть дотримуватися під час обговорення можливості повернення РФ в G7", — заявив інформатор.

За його словами, це питання не входить до офіційного порядку денного саміту в Біарриці, проте воно може бути порушено учасниками зустрічі в рамках дискусії щодо подальших відносин із Москвою.

Прапор ЄС 24 канал

"Пропозиція президента США про повернення Росії в G7 не входить до порядку денного саміту. Водночас будь-хто з лідерів може підняти цю тему, якщо вважатиме за потрібне. Це питання може бути розглянуто в розділі подальших відносин із РФ", — додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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