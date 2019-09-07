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8 вересня • оновлено в 11:04
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Повернення моряків: з'ясувалося, що Росія зробить з українськими кораблями

12.6т Читати матеріал російською

Росія має намір повернути Україні захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблі.

Як передає "РБК-Україна", адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що в даний йдуть необхідні для цього процедури.

"Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження лиця і своєї тези про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якби звільнили тільки моряків, це як - ну все - виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються", - пояснив Полозов.

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"По факту, якщо вони повернули моряків і повернули кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині. На даний момент, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, рішення трибуналу важливо виконати", - розповів адвокат.

Українських моряків звільнили

Українських моряків звільнили

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за схемою 35 на 35. Звільнені всі 24 моряка, а також Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко та інші полонені.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ващето то Россия предлагала Украине забрать корабли из Крыма. просто забрать, Украина не захотела. может потому что не было решения трибунала?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Куда вы денетесь обезьяны березовые, суд постановил вернуть, вернёте как миленькие, точно как и экипажи, иначе обоссанной тряпкой да по немытому хлебалу.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Перепил Недо, Дурак ты Недо. Попробуй сам догадаться почему.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Лахта на вахте. Тьфу, бляд*и продажные.
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