Повернення моряків: з'ясувалося, що Росія зробить з українськими кораблями

Росія має намір повернути Україні захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблі.

Як передає "РБК-Україна", адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що в даний йдуть необхідні для цього процедури.

"Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження лиця і своєї тези про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якби звільнили тільки моряків, це як - ну все - виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються", - пояснив Полозов.

"По факту, якщо вони повернули моряків і повернули кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині. На даний момент, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, рішення трибуналу важливо виконати", - розповів адвокат.

Українських моряків звільнили

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за схемою 35 на 35. Звільнені всі 24 моряка, а також Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко та інші полонені.

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