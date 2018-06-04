Повернення Криму Україні: Путін розповів про умови

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не існує умов, при яких окупований Крим повернувся б до складу України.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, назвавши війну в Україні - "збройним переворотом" і "захопленням влади".

"Законний" військовий контингент, дислокований в Криму, допускав тільки "незалежні і вільні вибори" на півострові. На питання про те, що станеться, якщо Росія поверне Крим, президент уточнив свої слова: "Таких умов не існує, і вони не можуть існувати", - цитує видання слова Путіна.

За його словами, За його словами, "зелені чоловічки" з'явилися на півострові на "законних підставах". Крім того, президент РФ знову заперечував участь країни в збиванні пасажирського MH17 в липні 2014 року.

"Обидві сторони конфлікту" використовують зброю, яку було вироблено в Радянському Союзі або в Росії. Наші аргументи не беруться до уваги", - сказав він в інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін розповів про свою мету в Європі.