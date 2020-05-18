Повернення Криму перестало бути пріоритетним у Зеленського – Джемілєв

Питання повернення окупованого Росією Криму в команди президента України Володимира Зеленського вже не стоїть на першому місці.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.

"На жаль, у команди Зеленського це питання не на першому місці, або, скажімо, не на тому рівні, як це було раніше. Але принаймні якісь кроки робляться. Наприклад, підписання президентом указу про визнання 26 травня Днем опору Криму окупації", – повідомив політик.

Окупація Криму Росією

Джемілєв додав, що очікує, що Зеленський підтримає кримчан певними законами.

"Ми очікуємо, що Зеленський усе-таки підтримає й від свого імені внесе відповідні закони – закон про корінні народи, про статус кримськотатарського народу, поправки до Конституції щодо статусу автономної республіки Крим в Україні. Це були б істотні кроки", – зазначив він.

Водночас він визнав, що тема окупації й повернення півострова зникла з першочергового порядку денного.

"Але загалом ми якось втратили ту гостроту. Зрозуміло, що в світі багато різних подій, які частіше займають перші сторінки смуг світових видань. Та все ж відсутність якихось істотних заходів щодо того, щоб тема Криму була представлена на належному рівні, на жаль, не робиться", – підсумував Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мустафа Джемілєв розповів, що за роки окупації Криму Росія переселила на український півострів сотні тисяч громадян своєї держави.

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