Повернення Донбасу: Аваков вирішив позбавити жителів ОРДЛО важливого права

Жителів Донбасу необхідно позбавити права брати участь у виборах до Верховної Ради і президента після деокупацію цих територій.

Така пропозиція міститься в стратегії відновлення цілісності України і деокупації Донбасу, яку глава МВС Арсен Аваков оприлюднив 7 червня, пише "Українська правда" .

"Відновлюється участь громадян, які проживають на раніше окупованих територіях у виборах до центральних органів влади України, але не раніше, ніж через 3-5 років", - йдеться в одному з пунктів програми.

Аваков зазначає, що вибори можна проводити тільки на демілітаризованої території. Вони не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів.

Поспішне проведення виборів може сприяти посиленню і відновленню конфлікту з новою силою, підкреслює міністр.

"Найбільш адекватний часовий проміжок між припиненням вогню і проведенням виборів - 3 роки після припинення вогню. Якщо вибори проводяться раніше, ніж через 2 роки після припинення вогню в разі молодих демократій, і менше, ніж через 1 рік - в разі розвинених демократій, це призводить до відновлення збройного протистояння", - відзначає Аваков.

За його словами, цей час необхідний для забезпечення умови чесного і вільного волевиявлення і формування помірної місцевої сили, здатної створити противагу радикалам.

Крім того, потрібен час для повернення на раніше окуповані території біженців і вимушено переміщених осіб, оскільки не можна позбавляти їх права брати участь у виборах.

"Механізм малих кроків", який пропонує Аваков, також передбачає проведення місцевих виборів на звільнених територіях після деокупації і під наглядом миротворчої місії.

"Не важливо, хто переможе на цих виборах, принципово важливо, щоб процес йшов у відповідності до українського законодавства і з забезпеченням вільного волевиявлення. Навіть якщо виберуть кандидата з відверто проросійськими поглядами, в стратегічній перспективі по завершенню процесів врегулювання конфліктів це питання буде збалансований в найближчі роки", - вважає Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков так само заявив, що деоккупація Донбасу повинна бути поліцейською операцією.

Крім того, глава МВС заговорив про амністію для терористів "Л/ДНР" .

Нагадаємо, в квітні Аваков запропонував ряд заходів щодо поступової деокупації Донбасу. Свої пропозиції глава МВС назвав "тактикою дрібних кроків, яким аплодують всі".