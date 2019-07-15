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Поверне російську мову і прапор СРСР? Зеленського порівняли із Лукашенком

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Президент України Володимир Зеленський своїми першими кроками нагадав главу Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook нардеп із "Народного фронту", глава комітету з питань культури і духовності Верховної Ради Микола Княжицький. "Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України. Що робив Лукашенко? Переміг на виборах із антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі в 1994 році 44 відсотки, а в другому 80", – пояснив він.

При цьому політик звернув увагу на те, що глава Білорусі відразу провів русифікацію і скасував початок декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор.

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Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

"Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його в 1995 році після виборів... Наслідки цієї лукашенківсько-кімченинівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвізовий скасують, про Європейський Союз можна забути. До Європейського Союзу диктаторів не беруть", – написав Княжицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського викрили у наслідуванні глави Росії Володимира Путіна.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Цьому Зе приписують занадто багато незаслуженої величі. А він величина ірраціональна, навіть не нуль, він корінь квадратний з мінус одиниці.
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Dell Alex
Dell Alex
Его если и сравнивать с кем-то, то не с Трампом, Лукашенко или другими, а только с Мадуро.
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