Поверне російську мову і прапор СРСР? Зеленського порівняли із Лукашенком

Президент України Володимир Зеленський своїми першими кроками нагадав главу Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook нардеп із "Народного фронту", глава комітету з питань культури і духовності Верховної Ради Микола Княжицький. "Немає ніякого самостійного Зеленського. Це російський проект білорусизації України. Що робив Лукашенко? Переміг на виборах із антикорупційними гаслами. Отримав у першому турі в 1994 році 44 відсотки, а в другому 80", – пояснив він.

При цьому політик звернув увагу на те, що глава Білорусі відразу провів русифікацію і скасував початок декомунізації: зробив російську державною і повернув радянський білоруський прапор.

Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

"Для цього він постійно наполягав на проведенні референдуму. І провів його в 1995 році після виборів... Наслідки цієї лукашенківсько-кімченинівської поведінки Зеленського з його хамством, незаконними діями під час "керівництва на місцях" очевидні. Безвізовий скасують, про Європейський Союз можна забути. До Європейського Союзу диктаторів не беруть", – написав Княжицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського викрили у наслідуванні глави Росії Володимира Путіна.

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