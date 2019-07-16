"Поваги президенту не додає!" У Раді відповіли на скликання сесії

Позачергове засідання Верховної Ради, яке анонсували в Офісі президента, виправдано, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення.

В іншому випадку пропозицію про його проведення можна розцінювати як тролінг, заявила "Інтерфакс-Україна" віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

"По-перше, Офіс президента не може скликати засідання Верховної Ради. Таке бажання може бути тільки у президента, і президент це бажання може матеріалізувати одним способом - підписати указ про скликання позачергової сесії з певним порядком денним. І тоді депутати можуть зібратися. А поки це ініціює Офіс президента... Офіс президента... взагалі не суб'єкт цього процесу", - сказала вона.

Оксана Сироїд 24 канал

За словами Сироїд, якщо скликають засідання, то парламент повинен ухвалити рішення і завжди повинна бути людина, яка відповідає за підготовку і ухвалення такого рішення.

"Це специфіка будь-якого парламенту споконвіку. Така природа парламенту. А скликати Раду заради троллінгу - це неправильно. Це не додає поваги і самому президенту", - зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 липня спікер парламенту Андрій Парубій закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання.

При цьому до 19 липня народні депутати продовжать роботу в комітетах, комісіях і фракціях ВР.

Позачергові парламентські вибори в парламент в Україні призначені на 21 липня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!