Потужний вибух у центрі Парижа: є постраждалі

Раніше до пекарні, де стався вибух, викликали пожежників через витік газу. Про точну кількість травмованих поки не повідомляють.В одній із пекарень в центрі Парижа вранці в суботу, 12 січня, пролунав потужний вибух. Як повідомила речниця поліції агентству dpa, багато людей отримали травми. При цьому вона не уточнила кількості постраждалих та не повідомила додаткових деталей інциденту. Місцеві ЗМІ пишуть про "кількох постраждалих".

За повідомленнями, вибух був досить потужний, спалахнув вогонь. Причина вибуху поки нез'ясована. Раніше до пекарні викликали пожежників через витік газу. Пекарня, в якій пролунав вибух, розташована приблизно за один кілометр від Паризької опери. На відеокадрах з місця події видно велику пожежників, з будівлі валить дим. Вітрини та шибки у вікнах неподалік від пекарні внаслідок вибуху розбиті, вибуховою хвилею перевернуло кілька автомобілів.

Правоохоронці Парижа перебувають у стані підвищеної готовності через анонсовані протести "жовтих жилетів". У місті до охорони порядку цього дня під час протестів залучено п'ять тисяч силовиків.

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