"Потужний сигнал": Порошенко звернувся до G7 через Росію

Президент України Петро Порошенко подякував країнам G7 (Великої Сімки) та ЄС за "потужний сигнал підтримки" держави.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що саміт G7 в канадському Шарлевуа "підтвердив, що Україна знаходиться серед ключових пріоритетів Вільного світу".

"Вітаю чіткий консолідований меседж наших партнерів про те, що Кремлю слід позбутися ілюзій і сумлінно виконувати свої зобов'язання", - написав президент.

"Умови гранично чіткі: спочатку повагу до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі і повернення Криму Україні. В іншому випадку ціна для Москви за її агресію проти України і втручання у внутрішні справи інших держав продовжить рости!", - підкреслив Порошенко.

Як повідомлявOBOZREVATEL, лідери країн "Великої Сімки" напередодні оголосили про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому глава США Дональд Трамп недавно виступив за повернення Росії в G8, побажавши також, щоб Москва була присутня на саміті G7. Однак американського лідера підтримала тільки Італія, тоді як Німеччина виступила проти даної ініціативи, висунувши Кремлю обов'язкові умови. Не захотіли бачити Росію в G8 і в Європейському Союзі.