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"Потужний сигнал": Порошенко звернувся до G7 через Росію

6.6тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко подякував країнам G7 (Великої Сімки) та ЄС за "потужний сигнал підтримки" держави.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що саміт G7 в канадському Шарлевуа "підтвердив, що Україна знаходиться серед ключових пріоритетів Вільного світу".

"Вітаю чіткий консолідований меседж наших партнерів про те, що Кремлю слід позбутися ілюзій і сумлінно виконувати свої зобов'язання", - написав президент.

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"Умови гранично чіткі: спочатку повагу до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі і повернення Криму Україні. В іншому випадку ціна для Москви за її агресію проти України і втручання у внутрішні справи інших держав продовжить рости!", - підкреслив Порошенко.

Як повідомлявOBOZREVATEL, лідери країн "Великої Сімки" напередодні оголосили про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому глава США Дональд Трамп недавно виступив за повернення Росії в G8, побажавши також, щоб Москва була присутня на саміті G7. Однак американського лідера підтримала тільки Італія, тоді як Німеччина виступила проти даної ініціативи, висунувши Кремлю обов'язкові умови. Не захотіли бачити Росію в G8 і в Європейському Союзі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
Я вот просто удивляюсь, как будто порошенко не в СССР вырос, про какую-то цену блеет. Да всем ясно что в мире нет такой цены, какую бы не заплатила Россия за свои интересы. Ну нельзя все ценами мерить.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Он им благодарность, а они ему пожелание возглавить гей-парад в Киеве. Равноправие ))
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