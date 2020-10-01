Потураєв запропонував перейменувати Росію й викликав ажіотаж у Держдумі

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що було б справедливо перейменувати Росію на Московію. Його слова викликали бурхливу реакцію в нелегітимній Держдумі РФ.

Своєю ідеєю він поділився в інтерв'ю для програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", зазначивши, що кожна нація сама вирішує, як називати сусідів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Можемо взагалі на своїх картах називати Росію Московією. Що нам заважає? Ця країна довгий час взагалі називалася по-іншому. Московія, Татарія. Вони хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо", – процитувала ведуча його позицію, озвучену в іншій програмі, і запитала, як Потураєв може це прокоментувати.

Політик, зі свого боку, зазначив, що не відмовляється від своїх слів, і додав, що така практика існує в багатьох державах.

"Французи називають Німеччину Аліманією, і що? А росіяни називають "Германия", а ми чомусь "Німеччина", і що? Якось на нас ображаються за це?" – підкреслив нардеп.

Крім того, Потураєв запевнив, що в слові "Московія" немає нічого принизливого, оскільки сусідня країна лише за Петра І почала називатися Російською імперією, а до того і взагалі Московським царством.

У нелегітимній Держдумі Російської Федерації одразу ж бурхливо відреагували на заяву українського парламентарія. Так, віцеспікер нижньої палати Ігор Лебедєв в ефірі НСН в образливому тоні порадив Потураєву займатися проблемами своєї країни.

"До цієї заяви можна ставитися винятково як до заяви малограмотної, некомпетентної і непрофесійної людини. Ніхто не давав права депутату Верховної Ради давати рекомендації щодо найменування іншої країни. Нехай своєю "Хохляндією" займається і нехай перейменовує там, що захоче", – обурився Лебедєв.

"Наша держава до них ніякого стосунку не має. Краще б у школі вчився. Німеччину в різних країнах називають по-різному не через брак розуму, як у цього депутата, а від того, що різними іноземними мовами Німеччина звучить по-різному", – додав представник країни-агресора.

Зі свого боку, "депутат" Держдуми РФ від тимчасово окупованих Севастополя і Криму Руслан Бальбек назвав пропозицію Потураєва аморальною.

"Ці пропозиції вже були близько року тому. Це внутрішня справа України, як вони нас будуть називати. Інше питання, що їхні нікчемні ідеї нічого не змінять на географічній карті світу: Росія була, є і буде. Міняти усталені назви держав на догоду чиїмось політичним амбіціям вважаю аморальним. Як є на картах всього світу, так і повинно залишитися", – сказав колаборант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Влащенко Потураєв заявив, що в Україні необхідно окремо визнати "українську російську мову". Нардеп уточнив, що в середньостроковій або довгостроковій перспективі вона повинна стати окремою.