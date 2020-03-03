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3 березня • оновлено в 11:49
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Потураєв назвав жартом бажання "жбурнути" бомбу на Москву

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Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв, який запропонував скинути на Москву бомбу, назвал це висловлювання жартом.

Про це повідомляє видання "Страна". Він зазначив, що усі, хто сприйняв його "іронічне висловлювання" всерйоз, вочевидь, втратили почуття гумору.

"Дивно, що очевидно іронічне висловлювання багато хто сприйняв до паніки і істерики серйозно. Це свідчить про серйозні психологічні розлади, одним з перших ознак яких є втрата почуття гумору", – сказав "слуга народу".

Микита Потураєв

Микита Потураєв

Скріншот

Нагадаємо, інцидент трапився під час презентації українського телеканалу "Дом", який буде мовити на тимчасово окуповані території Донбасу та у анексованому Росією Криму. Потураєв зазначив, що Україна готова до того, що проти неї буде вестися радіоелектронна боротьба. За словами депутата, найбільш ефективним способом розв'язання цієї проблеми було б "жбурнути" атомну бомбу на Москву, однак в України поки немає такої зброї.

Як писав OBOZREVATEL, українці змушені дивитися російські телеканали зокрема в селищі Нові Санжари Полтавської області, де нещодавно пройшли протести проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю. Так, одна з місцевих мешканок розповіла, що в той час як українські канали стали платними, російське мовлення доступне для населення.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
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Коментарі
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фил филька
фил филька
а потураев то, баран, на россию работает. представляете как щас в россии будут пропагандисты крутить этот ролик депутата правящей партии? и всем тыкать (в том числе и европейцам) вот мол смотрите какие слова допускают украинские госчиновники. это компрометация украины в чистом виде.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Так этот шутник депутат или актёр 95 квартала?
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фил филька
фил филька
просто интересно а как бы активисты отреагировали бы предложив он на киев ее сбросить? майдановцы что бы вы сказали?)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
фил филька, Ха-ха-ха)))) Интереснее было бы если бы атомную бомбу на к.у.е.в. предложил скинуть Затулин или Толстой)))) Вот тут бы у чубатых нерабов пердаки вместе с кишечником рванули))) Вой бы до небес поднялся: "убыть хочут, дайте грошей"))))
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