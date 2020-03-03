Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв, який запропонував скинути на Москву бомбу, назвал це висловлювання жартом.

Про це повідомляє видання "Страна". Він зазначив, що усі, хто сприйняв його "іронічне висловлювання" всерйоз, вочевидь, втратили почуття гумору.

"Дивно, що очевидно іронічне висловлювання багато хто сприйняв до паніки і істерики серйозно. Це свідчить про серйозні психологічні розлади, одним з перших ознак яких є втрата почуття гумору", – сказав "слуга народу".

Микита Потураєв Скріншот

Нагадаємо, інцидент трапився під час презентації українського телеканалу "Дом", який буде мовити на тимчасово окуповані території Донбасу та у анексованому Росією Криму. Потураєв зазначив, що Україна готова до того, що проти неї буде вестися радіоелектронна боротьба. За словами депутата, найбільш ефективним способом розв'язання цієї проблеми було б "жбурнути" атомну бомбу на Москву, однак в України поки немає такої зброї.

Як писав OBOZREVATEL, українці змушені дивитися російські телеканали зокрема в селищі Нові Санжари Полтавської області, де нещодавно пройшли протести проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю. Так, одна з місцевих мешканок розповіла, що в той час як українські канали стали платними, російське мовлення доступне для населення.

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