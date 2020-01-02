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2 січня • оновлено в 22:35
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"Потрібно засудити назавжди": Польща та Ізраїль поставили Україні ультиматум через Бандеру

12.3т
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Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон назвали образливим вшанування лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери і його соратників.

Як передає "Інтерфакс-Україна", дипломати вважають, що вони "активно пропагували етнічні чистки", тому закликали "приєднатися до пошуку правди".

"З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, зокрема Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та вшановують осіб, які потрібно раз і назавжди засудити", – заявили посли.

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"Ми, посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та в процесі примирення наших народів", – йдеться у заяві.

У Києві пройшов марш на честь Степана Бандери

У Києві пройшов марш на честь Степана Бандери

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 1 січня Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Організаторами "Маршу честі, гідності і свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і низка інших організацій.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Чья корова бы мычала! Евгеи, а ничего, что ваша хабад-идеология (которую исповедуют "наш" президент-клоун и главный хабадник Украины - коломойка, а также сцарь пупкин) - в 100 раз хуже любого фашизма и нацизма? По которой все, кто не евгеи - гои, не люди, и что-то среднее между свиньей и крысой? И что их судьба - быть рабами евгеев! И что каждый евгей должен иметь по 2800 рабов не евгеев! Слава батьку Б а н д е р е!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Тоже самое можно сказать и про "святых поляков", а про орду - можно и не говорить, весь мир знает что это за л а й н о!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Влиятельного украинского неонациста Виталия Регора известного своим нападением на женщину с ребенком в Киеве во время празднования Дня Победы, а также на журналистов команды Анатолия Шария на недавнем суде над убийцами Шеремета, напоили мочой в подъезде собственного дома.
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Ukraine The
Ukraine The
Kuksov Micha, просто адепты пассивного тридвараса Степана Б. любят пить яблочный сок из горла, как и их дырявый вошь.дь.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Два исторические врага Украины высказались, а третий враг - татаро-монгольская ор.да во главе с пукиным - почему молчит? Пищите свиньи, пищите! И никогда не забывайте, кто вам по е п а л у надавал!)))
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