"Потрібно засудити назавжди": Польща та Ізраїль поставили Україні ультиматум через Бандеру

Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон назвали образливим вшанування лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери і його соратників.

Як передає "Інтерфакс-Україна", дипломати вважають, що вони "активно пропагували етнічні чистки", тому закликали "приєднатися до пошуку правди".

"З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, зокрема Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та вшановують осіб, які потрібно раз і назавжди засудити", – заявили посли.

"Ми, посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та в процесі примирення наших народів", – йдеться у заяві.

У Києві пройшов марш на честь Степана Бандери Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 1 січня Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Організаторами "Маршу честі, гідності і свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і низка інших організацій.

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