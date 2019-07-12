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"Треба ухвалити закон": Разумков зробив заяву про референдум через мову

4.1т Читати матеріал російською

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму з мовного питання.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю LB.ua.

"Позиція партії співпадає з позицією Зеленського: єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Якщо ми говоримо про референдуми, то потрібно ухвалити пакет законів про народовладдярозширення норм прямої демократії. З приводу мовице окрема історія, її треба буде обговорювати" , – сказав він.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

LB.ua

"[Обговорювати] чи можна його виносити на референдуми і в якому форматі можна обговорювати. Якщо ж ми з вами говоримо про мови, то частково позиція Богдана корелюється з пунктами Мінських домовленостей. Якщо ми говоримо про Конституцію, то там теж записано про свободу всіх мов, в тому числі і російської", – пояснив він.

Разумков також висловив думку, що під час передвиборної кампанії питання мови в Україні порушувати не варто, оскільки це може розділити суспільство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Golan Sim
Golan Sim
Истерика наших свиношумеров вполне ожидаема. Они продолжают думать, что Украина как государство существует в реалиях ХХ века, когда из-за языковых проблем начинались насилия и войны. Но сейчас, слава Богу, мы живём в другую эпоху, когда преследование за язык речей, которые мы произносим становится позорным анахронизмом наподобие жизни в пещере. В СВОБОДНОЙ БИЛИНГВИЧЕСКОЙ СТРАНЕ становится признаком дурного тона делать замечания за общение на каком-либо языке и тем более ДЕЛИТЬ СТРАНУ И ЛЮДЕЙ по языково-этническому принципу. Кстати: и Янек, и пчеловод, и Кучма также во время своих публичных выступлений говорили также и на русском языке. ))
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Santi Amonito
Santi Amonito
Этот степашка просто желает своим "прямым народовластием" завалить зЭ-лягушонка, как бесноватого адольфа из 33-го. Тот тоже "купался" в 73%-ах аж до 44-го, а после оказался с дыркой в затылке в выгребной яме. Туда ему и дорога...
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