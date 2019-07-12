"Треба ухвалити закон": Разумков зробив заяву про референдум через мову

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму з мовного питання.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю LB.ua.

"Позиція партії співпадає з позицією Зеленського: єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Якщо ми говоримо про референдуми, то потрібно ухвалити пакет законів про народовладдя – розширення норм прямої демократії. З приводу мови – це окрема історія, її треба буде обговорювати" , – сказав він.

Дмитро Разумков LB.ua

"[Обговорювати] чи можна його виносити на референдуми і в якому форматі можна обговорювати. Якщо ж ми з вами говоримо про мови, то частково позиція Богдана корелюється з пунктами Мінських домовленостей. Якщо ми говоримо про Конституцію, то там теж записано про свободу всіх мов, в тому числі і російської", – пояснив він.

Разумков також висловив думку, що під час передвиборної кампанії питання мови в Україні порушувати не варто, оскільки це може розділити суспільство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.

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